Экс-советник Трампа встречался в Киеве с помощником Зеленского, — СМИ

Украина

13 ноября в одном из киевских ресторанов на улице Жилянской состоялась встреча официального помощника президента Зеленского Андрея Ермака с американским лоббистом, экс-советником Трампа Брайаном Ланзой. Об этом сообщает «Украинская правда».

Сначала Ланза проводил время в компании помощницы Ермака, а около 22 часов к ним присоединился и сам помощник Зеленского.

Соответствующее видео встречи было выложено на YouTube канале, сообщает ИА «Українські новини».

Майкл Вайс, соавтор в New York Times, в своем Twitter написал, что Ланца в настоящее время является управляющим директором в «Mercury», лоббистской фирме, и он сказал, что в Украине он находится для развития бизнеса.

Журналист также выдвинул подозрение о том, что Ланза может быть новым неофициальным каналом связи между Белым Домом и Офисом президента Украины.

«Поездка в Украину „по делам“, в конце концов, очень удобное прикрытие. Но … Известно также, что Ланза преувеличивает свою связь и влияние на Трампа», — добавил Вайс.





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