Динамовец де Пена забил гол-шедевр в спарринге на стадионе имени Лобановского (видео)

Спорт

В воскресенье, 17 ноября, киевское «Динамо» на своей клубной арене имени Валерия Лобановского без игроков сборных провело спарринг против одного из лидеров первой лиги столичной «Оболони-Бровар», которую возглавляет экс-динамовец Сергей Ковалец.

Подопечные Алексея Михайличенко разгромили соперника — 5:0 (де Пена, 20, 45, 48, 88, Соль, 90). Героем поединка стал уругвайский легионер «бело-синих» Карлос де Пена, оформивший покер (четыре гола!). Сначала полузащитник поразил ворота «пивоваров» со штрафного, в конце первого тайма забил гол-шедевр прямым ударом с угловой отметки, в начале второй 45-минутки отправил мяч в сетку головой, а в конце игры — ногой. Кстати, голевую передачу испанцу Солю отдал тоже де Пена.

«Динамо»: Бущан, Пиварич, Кадири, Кадар, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Янаков (Сирота, 46), де Пена, Дуэлунд, Соль.

Видео матча «Динамо» — «Оболонь» — 5:0

Напомним, что в следующем матче чемпионата Украины динамовцы 24 ноября сыграют на «Олимпийском» против «Ильичевца», а 28 ноября проведут в Швеции поединок Лиги Европы с «Мальме».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию поединка квалификации Евро-2020 Сербия — Украина.

Фото ФК «Динамо»



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