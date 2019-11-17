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Звезды предупреждают: гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака
Точный прогноз помогает подготовиться и прожить день радостно.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Сегодня каждый шаг будет даваться вам с трудом, через преодоление препятствий.
Телец
Не теряйте присутствия духа, говорят звезды, даже если ситуация кажется угрожающей.
Близнецы
Совет звезд: откажитесь от вещей и ценностей, которые для вас уже устарели.
Рак
Сегодня не исключен пересмотр делового контракта или условий проживания.
Лев
Совет звезд: не путайте профессионализм и принципиальность с неуважением к окружающим.
Дева
Для творческих Дев: ждите очередного кризиса идей и нового озарения.
Весы
Сегодня могут стать крайне важными вопросы, связанные с домом, семьей, супружеством.
Скорпион
Готовьтесь пройти через ряд испытаний и проверить себя на прочность.
Стрелец
От вас могут потребовать отчета о расходовании средств. Вторая половинка будет ревновать.
Козерог
День будет непростым, не расслабляйтесь, говорят звезды. Но обещают интересное знакомство.
Водолей
Водолеям придется решать рутинные дела и забыть о своих мечтах.
Рыбы
Сегодня возможна смена финансовых, любовных, профессиональных приоритетов.
Хорошего вам дня!
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