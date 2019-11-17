Стиль жизни

Звезды предупреждают: гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака

Точный прогноз помогает подготовиться и прожить день радостно.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Сегодня каждый шаг будет даваться вам с трудом, через преодоление препятствий.

Телец

Не теряйте присутствия духа, говорят звезды, даже если ситуация кажется угрожающей.

Близнецы

Совет звезд: откажитесь от вещей и ценностей, которые для вас уже устарели.

Рак

Сегодня не исключен пересмотр делового контракта или условий проживания.

Лев

Совет звезд: не путайте профессионализм и принципиальность с неуважением к окружающим.

Дева

Для творческих Дев: ждите очередного кризиса идей и нового озарения.

Весы

Сегодня могут стать крайне важными вопросы, связанные с домом, семьей, супружеством.

Скорпион

Готовьтесь пройти через ряд испытаний и проверить себя на прочность.

Стрелец

От вас могут потребовать отчета о расходовании средств. Вторая половинка будет ревновать.

Козерог

День будет непростым, не расслабляйтесь, говорят звезды. Но обещают интересное знакомство.

Водолей

Водолеям придется решать рутинные дела и забыть о своих мечтах.

Рыбы

Сегодня возможна смена финансовых, любовных, профессиональных приоритетов.

Хорошего вам дня!

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