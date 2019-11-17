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Любимый певец Путина обвинил Обаму в своих бедах
Российский певец Григорий Лепс, которому запрещен въезд в Украину и в несколько других стран, заявил, что в его проблемах с запретами виноват 44-й президент США Барак Обама.
«Они равняются на Америку. Только что-то припозднились лет на 7, когда Барак Обама, как вы помните, придумал название для некой преступной организации. Назвал он это сообщество „Братский круг“, записав меня в лидеры и курьеры этой организации. Якобы я перевожу туда миллионы», — отметил он в интервью кп.ру.
По словам артиста, которого называют «любимым певцом президента РФ Владимира Путина», его дочь даже допрашивали в ФБР. «Обама по моему фото что ли решил, что я денежный курьер преступного синдиката? Думаю, тем самым, американцы и их сотоварищи хотят насолить России, сделать очередную пакость», — уверен Лепс.
«Почему они не посадили Синатру? Он -то как раз возил деньги. Я не возил, а он — да. Но американцам все равно. Свое д***мо не пахнет», — возмутился певец.
Лепс отметил, что был знаком с «некоторыми людьми». «В те годы, когда я рос, везде был преступный мир. Но сейчас, как говорится, иных уж нет, а те уже далече. Да, я знал Иванькова (Япончика), он любил мои песни. Но разве это запрещено? Я пою для всех», — подчеркнул Лепс.
Он «не понимает», почему ему запретили въезд в Латвию и Литву. Говорит, часто в Украину зовут. «Но я всегда отказываюсь. Порой звонят, мол, Григорий, вам даже паспорт не надо с собой брать, вы даже границу проходить не будете, мы все сами решим. Видимо, очень серьезные ребята приглашают», — уверен Лепс.
Напомним, ранее Татьяна Овсиенко заявила, что убедила суд отменить запрет на ее въезд на территорию Украины.
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