24.12 / 24.31 26.53 / 26.89
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Выиграла суд»: поющая в Крыму звезда 90-х собралась в Киев

11:45 17 ноября 2019 2069
Татьяна Овсиенко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Звезда 90-х — российская певица Татьяна Овсиенко, которая выступала в оккупированном Крыму, решила добиваться разрешения на въезд в Киев, как ранее это делала ее коллега Наташа Королева.

По словам Овсиенко, ей удалось победить в суде и доказать, что «является артисткой, поэтому и работала в Крыму».

«Вроде как я выиграла суд. Сейчас мамочка приехала, сейчас вместе съездим», — похвасталась она в эфире одного из российских телеканалов.

Овсиенко пожаловалась, что ее не пускали хоронить отца в Киев. «Его нет уже год. Тяжело мне это давалось. Инфаркт, но меня, конечно, не пустили. Когда остановилось у папы сердечко, я была уже почти в Киеве. Они ждали часов пять или шесть, требовали справку о смерти, но это было невозможно. Мы уговорили доктора, который зафиксировал время и дату остановки сердца. Он прислал справку на границу и меня пустили. Такая же история была на 40 дней», — рассказала Овсиенко.

Как ей удалось убедить суд, что законы не действуют для артистов, Овсиенко не объяснила.

Напомним, что недавно Наташа Королева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отменить запрет на въезд.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Дмитрий Шепелев

«Быстро прошла любовь»: Дмитрия Шепелева раскритиковали за первое совместное фото с невестой

Пенсионное удостоверение

ПФУ начал проверку информации в пенсионных делах: что происходит

Мурат и Сафия

Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы (видео)

Татьяна Овсиенко

«Выиграла суд»: поющая в Крыму звезда 90-х собралась в Киев

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер