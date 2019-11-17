- 13:21 Под Черниговом из могилы украли гроб с телом священника
- 13:06 В Одессе Mercedes подрезал скорую помощь, из которой «вылетел» пациент
- 13:01 Что-то не так: поклонники сомневаются в счастливом браке Ирины Билык
- 12:30 Россия начала процесс передачи захваченных кораблей Украине
- 12:25 Под Одессой водитель на внедорожнике смертельно травмировал двух человек, менявших колесо грузовика
- 12:23 Где смотреть онлайн матчи квалификации Евро-2020
- 12:13 Украинский «Энергоатом» несёт убытки из-за импорта российской электроэнергии, — эксперт
- 11:56 Во Львове известный супермаркет попал в скандал из-за крысы в зале
- 11:45 «Выиграла суд»: поющая в Крыму звезда 90-х собралась в Киев
- 11:27 Адвокаты требуют срочно созвать Раду, чтобы продолжить следствие по делам Евромайдана
- 11:26 Три ближайших советника Зеленского неустанно работают на Кремль, — Пионтковский
- 11:14 Сербия – Украина: онлайн трансляция отборочного матча Евро-2020
«Выиграла суд»: поющая в Крыму звезда 90-х собралась в Киев
Звезда 90-х — российская певица Татьяна Овсиенко, которая выступала в оккупированном Крыму, решила добиваться разрешения на въезд в Киев, как ранее это делала ее коллега Наташа Королева.
По словам Овсиенко, ей удалось победить в суде и доказать, что «является артисткой, поэтому и работала в Крыму».
«Вроде как я выиграла суд. Сейчас мамочка приехала, сейчас вместе съездим», — похвасталась она в эфире одного из российских телеканалов.
Овсиенко пожаловалась, что ее не пускали хоронить отца в Киев. «Его нет уже год. Тяжело мне это давалось. Инфаркт, но меня, конечно, не пустили. Когда остановилось у папы сердечко, я была уже почти в Киеве. Они ждали часов пять или шесть, требовали справку о смерти, но это было невозможно. Мы уговорили доктора, который зафиксировал время и дату остановки сердца. Он прислал справку на границу и меня пустили. Такая же история была на 40 дней», — рассказала Овсиенко.
Как ей удалось убедить суд, что законы не действуют для артистов, Овсиенко не объяснила.
Напомним, что недавно Наташа Королева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отменить запрет на въезд.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы (видео)
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!