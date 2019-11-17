«Выиграла суд»: поющая в Крыму звезда 90-х собралась в Киев

Шоу-бизнес

Звезда 90-х — российская певица Татьяна Овсиенко, которая выступала в оккупированном Крыму, решила добиваться разрешения на въезд в Киев, как ранее это делала ее коллега Наташа Королева.

По словам Овсиенко, ей удалось победить в суде и доказать, что «является артисткой, поэтому и работала в Крыму».

«Вроде как я выиграла суд. Сейчас мамочка приехала, сейчас вместе съездим», — похвасталась она в эфире одного из российских телеканалов.

Овсиенко пожаловалась, что ее не пускали хоронить отца в Киев. «Его нет уже год. Тяжело мне это давалось. Инфаркт, но меня, конечно, не пустили. Когда остановилось у папы сердечко, я была уже почти в Киеве. Они ждали часов пять или шесть, требовали справку о смерти, но это было невозможно. Мы уговорили доктора, который зафиксировал время и дату остановки сердца. Он прислал справку на границу и меня пустили. Такая же история была на 40 дней», — рассказала Овсиенко.

Как ей удалось убедить суд, что законы не действуют для артистов, Овсиенко не объяснила.

Напомним, что недавно Наташа Королева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отменить запрет на въезд.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter