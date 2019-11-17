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На Донбассе от пули снайпера погиб боец из Киевской области: опубликованы имя и фото
14-я бригада ВСУ имени Романа Великого назвала имя бойца, погибшего 16 ноября на Донбассе. Пулей вражеского снайпера был смертельно ранен 32-летний Артем Соколов из Киевской области.
У погибшего дома остались жена и двое детей.
Напомним, 16 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска 15 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, по позициям ВСУ работали вражеские снайперы.
На текущей неделе, 14 ноября, 14 отдельная механизированная бригада уже потеряла одного бойца. Под вражеским обстрелом погиб солдат Юрий Хомик.
Фото 14ombr/Facebook, Майдан Бердянск/Facebook
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