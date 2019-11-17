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В Одессе кафе попало в скандал из-за показа российских телеканалов
Посетители кафе «Чебуречная» в центре Одессы на Александровском проспекте пожаловались, что в заведении крутят один из рупоров Кремля — телеканал «Россия 24».
«Одесса. Чебуречная на Александровском проспекте. С наглым рылом показывают „Россия 24“. На мой вопрос, считаете ли вы это правильным, ответили, что считают правильным, и вообще гражданская война!», — рассказал на своей странице в Twitter пользователь под ником «Пухнастий українобот».
В комментариях пользователи возмутились поведением сотрудников заведения и потребовали указать координаты кафе, чтобы оставить администрации негативный отзыв.
Насколько известно «ФАКТАМ», на Александровском проспекте имеется только одно заведение под вывеской «Чебуречная». Справедливости ради стоит отметить, что отзывы посетителей о качестве фирменных чебуреков, в основном, положительные. Но одно дело — чебуреки, и совсем другое — пророссийская пропаганда.
Напомним, ранее в городе Бобровица Черниговской области в кафе активно транслировали российские пропагандистские телеканалы. На место пришлось выехать сотрудникам СБУ и объяснить рестораторам, что их действия подпадают под статью о соучастии в пропаганде войны. Показ российских телеканалов в кафе был приостановлен.
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