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Украина

Украина – родина мамонтов? Под Бердянском нашли бивень доисторического животного (видео)

1:20 18 ноября 2019 24
Мамонты
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожской области, на берегу между Бердянском и Приморском найдены останки жившего очень давно мамонта. Об этом пишет местное издание Proberdyanks.

Сообщается, что останки нашил участники местного контент-агентства, которые выехали на съемки ролика.

Один из членов съемочной группы заметил белое бревно, видневшееся из глины. Когда он рассмотрел его детальнее, «бревно» оказалось останком вымершего животного.

Ребята выкопали несколько фрагментов бивня длиной в полтора метра и перевезли их в Бердянск. Предположительно, бивень принадлежал степному мамонту или еще более древнему животному — южному слону.

Исследователи предполагают, что в месте обнаружения бивня может находится скелет, поэтому планируют вернуться для дальнейших раскопок.

Найденный бивень передадут для экспозиции древностей археологической лаборатории Бердянского педуниверситета.

Издание напоминает, что это уже не первая подобная находка на побережье Азовского моря. В прошлом году удалось найти фрагменты челюсти мамонта. А в 40-х годах бердянский палеонтолог Георгий Манохин обнаружил один самых полных скелетов южного слона.

А два года назад в Бердянске нашли окаменелые останки мамонта во время ремонта в детском саду. Тогда кости передали для дальнейшего изучения палеонтологам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», два года назад в Одесской области на берегу Черного моря также были обнаружены останки мамонта. Останки животного обнаружили во время поисков уникального моллюска «Крылья ангела». Специалисты обследовали береговую зону НПП «Тузловские лиманы» и на уровне восьми метров от поверхности земли, в глиняном обрыве, обнаружили останки древних животных.

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