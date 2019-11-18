Шоу-бизнес

В воскресенье, 17 ноября, на канале «1+1» состоялся полуфинал «Танців з зірками». По его окончании стали известны имена суперфиналистов. За кубок победителя в начале эфира соревновались четыре пары. Каждая продемонстрировала на проекте три номера, один из которых — с судьей шоу.

Ведущими полуфинала стала семейная пара — Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Тина Кароль, которая провела двенадцать эфиров проекта — улетела в Англию к сыну Вениамину отмечать его день рождения.

Полуфинал открыла пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова.

— Остался один шаг, и я очень хочу соревноваться до последнего, — призналась Анна, которую недолюбливают все участники проекта. — Мы покажем самый крутой джайв!

— Замечательно! — воскликнул после выступления пары Григорий Чапкис. — Вы справились! Так держать!

— Я не могу перевести дух, — восхитился Франциско Гомес. — Вы должны быть в финале!

— Вы не победите, если не соедините страсть и технику, — сказала Екатерина, подарив Анне куклу Щелкунчика, что говорило о том, что судья видит пару в суперфинале.

— Кураж, техника, азарт, — признал Влад Яма. — Отличное начало!

Ведущим балкона, который встречал пары после выступлений, стал известный актер Станислав Боклан.

Пара получила от судей 39 баллов.

Пара Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара ни разу не танцевала «за жизнь», хотя и получала самые низкие баллы от жюри. Их заслуженно называют «народными любимцами».

Румба под легендарный хит «Бесаме мучо» не вызвала восторга судей.

— Вы, видимо, пришли на проект, чтобы завершить дело Леси Никитюк — победить, — сказала Кухар, вручая Виктории куклу Крысы из «Щелкунчика», намекая, что не видит пару в суперфинале, — Вы — самая слабая пара проекта.

— А мне понравилось! — неожиданно прокомментировал Влад Яма.

— И мне танец понравился, — поддержал его Григорий Чапкис. — Однако, румба — танец любви, а страсти у вас было маловато.

Пара получила от судей 29 баллов.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева вышли на паркет с ча-ча-ча — танцем, который они показывали на первом эфире шоу.

— Я хочу стать ведущим номер один в стране, — уверенно заявил Остапчук перед выходом на паркет. — Для этого мне нужна только победа.

— Где вы взяли столько энергии! — восхитился Франциско. — Вы заслуживаете финал.

— Столько напряжения было в вашем танце, — сказал Влад Яма. — Классно станцевали!

Остался доволен танцем и Григорий Чапкис.

— Я не согласна с коллегами, — заявила Екатерина. — Страсти я не увидела. Но, куда же без мужчины в суперфинале!

И Остапчуку досталась кукла Щелкунчика.

Пара получила от судей 34 балла.

Ксения Мишина и Женя Кот — одни из главных соперников пары Анны Ризатдиновой.

— Хочу, чтобы в этом сезоне победили эмоции, а не холодная техника, — сказала Ксения Мишина.

Пасодобль под песню «Очи черные» вызвал восторг зала.

— Вот чего я от вас хотел! — восхитился Гомес. — Какая страсть! Лав-лав-лав.

— Вам не хватает техники, но с эмоциями все хорошо, — сказала Екатерина, вручая куклу Щелкунчика.

— Мне танец понравился, — признал Григорий Чапкис. — Но хотелось бы чуть больше фламенко.

— После такого танца вы должны быть в финале, — был уверен Яма.

Судьи поставили паре 39 баллов.

Пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой танцевала зажигательный фристайл под популярный хит Дженнифер Лопес «Get right» вместе с самым эмоциональным судьей проекта — Франсиско Гомесом.

— Я покажу вам настоящий танец! — сказал Гомес, выходя на паркет.

— Лав-лав-лав! — воскликнул Влад Яма. — Такая сумасшедшая скорость.

— Вы зажгли этот паркет, — признала Екатерина. — Это было, как вспышки солнца.

— Станцевали обалденно, — остался доволен Чапкис.

Согласно правилам проекта, номер с судьями оценивали только три члена жюри, которые не задействованы в постановке.

Судьи поставили паре 30 баллов!

— Неделя подготовки к полуфиналу выдалась очень непростой, — признался «ФАКТАМ» Владимир Остапчук. — Но я безумно рад, что в этом эфире мы танцевали с хореографом мирового уровня — Сиско Гомесом. Это крутой опыт, и я ещё раз убедился, что Сиско — настоящий профессионал, который любой ценой заставит тебя выдать максимум. От него в танце невозможно отвести взгляд и во время каждой репетиции я старался перенять этот навык и себе. Мне кажется, что наши ежедневные репетиции по 8−10 часов точно не прошли даром. Ведь нам удалось подготовить не только фристайл с членом жюри, но и зажигательный ча-ча-ча с самбой. Конечно, было сложно. Но «Вова хочет кубок» и знает, что для этого нужно усердно работать.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар вышли на паркет вместе с легендарным балетмейстером Григорием Чапкисом. В эфире «Возвращение героев» Виктория под конец своего выступления села на колени Григорию Николаевичу. Народный артист не растерялся и намекнул, что это был очень удачный маневр: «После того, что произошло, мне трудно оценивать».

— Этот вальс я посвящаю своей любимой женщине — ей 36, мне — 90, — признался Григорий Чапкис.

Выступление вызвало слезы на глазах судей.

— Какая честь — танцевать с полубогом для всех поклонников, — признал Франциско.

— Маэстро, вы — были бесподобны, — воскликнула Екатерина. — Это был самый нежный вальс сезона. Все было хорошо, кроме плечей Виктории, которые срослись с шеей.

— Этот момент я буду вспоминать всю жизнь, — сказал Яма. — Вика станцевала лучше, чем она даже могла.

Судьи поставили паре 28 баллов.

Олимпийская призерка Анна Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым и Владом Ямой показали танго, которое для пары поставит судья проекта.

— Было бы справедливо, если бы в сезоне выиграли именно вы, — сказал Влад, обращаясь к Анне и Александру.

В танго Влад Яма перевоплотился сразу в несколько образов — швейцара, официанта и… горничной. А в финале и вовсе показал обнаженный торс.

— Потрясающий спектакль, — признал Чапкис. — Вы так станцевались! Влада Яму я не прощу, что он — красивее меня!

— Для того, чтобы победить вам надо спрятать свои спортивные плечи, — посоветовала Екатерина.

— Мне понравилась ваша страсть, — восхитился Франциско. — Лав-лав-лав!

Пара получила от судей 30 баллов.

Драматичная пара Ксения Мишина и Женя Кот показали фьюжн под необычную аранжировку музыки Петра Чайковского из балета «Щелкунчик» — «Dance of the sugar plum fairy». Вместе с парой на паркет вышла прима-балерина Екатерина Кухар. Еще в одиннадцатом эфире она приняла вызов от Ксении. Напомним, что после выступления актриса обратилась к судье со словами: «Екатерина, помните танец, который я танцевала с Лизой Дружининой? Мне хотелось подобный станцевать с вами» и символически подарила Екатерине миниатюрную ванную. Женское аргентинское танго Ксении и Лизы в эфире обмена партнерами вызвало восторг у зрителей и судей. Тогда актриса опустила голову своей партнерши в ванну с холодной водой. Екатерина не оставила предложение без ответа: «Я принимаю ваш вызов, и до встречи на паркете в танце с судьями».

— Аплодирую стоя, — сказал Яма. — Для меня Кухар — и есть сам танец.

— Классика вечна! - восхитился Григорий Чапкис.

— Завидую вашему костюму, Екатерина, — признался Франциско. — Женя и Ксения вы прекрасно справились. Я счастлив!

Пара получила от судей 29 баллов.

Третий раз на паркет пары вышли в «танце за жизнь». Его исполняли еще до начала «Шоу результатов». Первыми в самбе состязались пары: Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.

— Виктория — прекрасно, — признал Франциско. — Володя — вы просто расцвели!

— Виктория — умница, а Володя — зажигалка, — сказала Екатерина.

Пара Виктории Булитко получила от судей 29 баллов.

Пара Владимира Остапчука — 35 баллов.

Следующими самбу показали пары Анны Ризатдиновой и Ксении Мишиной. В финале номера Анна не выдержала и расплакалась, обнимая партнера.

— Такой стресс, — признался Франциско. — Мои глаза просто разбегались.

Пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова получила 40 баллов.

Пара Ксении Мишиной и Евгения Кота — 39 баллов.

Лидером турнирной таблицы после результатов оценок жюри стала пара Анны Ризатдиновой — 109 баллов. На последнем месте пара Виктория Булитко — 86 баллов.

Перед оглашением результатов зрительского голосования на паркете с новой песней выступила Оля Полякова.

После оглашения результатов зрительского голосования, в суперфинал попали Ксения Мишина и Евгений Кот, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Зрители вновь поддержали пару Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара. Похоже, сами участники тоже были в шоке.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева покинули проект за шаг до финала.

— Спасибо всем, кто верил в меня, — сказал, прощаясь с проектом, Владимир Остапчук. — Это шоу не про звезд, а про зрителей, которые верили в каждого из нас. Я не думал, что мы можем дойти так далеко. Внутри себя я уже победитель! Не бойтесь что-то менять в своей жизни. Помните, что она коротка…

Как сообщали «ФАКТЫ», неделю назад на проекте «Танці з зірками» вновь собрался первый состав «ВИА Гры».

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