Засуха в Крыму: возле Севастополя исчезло озеро (фото)

Украина

Под Севастополем в оккупированном Крыму окончательно пересохло озеро. Проблемы с неестественным понижением уровня воды наблюдались в водоеме еще в начале 2019 года. Спустя полгода озеро окончательно исчезло.

Фотографии нынешнего состояния озера Байдарской долины и пустыря на месте озера опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым.

А так озеро выглядело в его лучшие времена:

Блогер уверена, что пересыхание озера не имеет ничего общего с засухой или другими природными причинами — водоем умышленно уничтожили.

Ранее, выясняя причины проблемного состояния озера, в Крыму выдвинули версию, что на живописном участке планируется какая-то очередная стройка. В своих подозрениях жители района утвердились, когда поблизости заметили строительную технику. Официально она приехала туда якобы для чистки дна водоема, но в итоге озеро было ликвидировано.

Напомним, ранее оккупанты уничтожили рекреационные возможности Феодосии, устроив сброс канализационных стоков непосредственно в пляжную зону у моря. Во многих курортных районах Крыма береговую линию вместе с пляжами разрушили ради добычи строительного песка.

Фото KrimRt/Twitter

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter