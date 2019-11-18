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Украина

Засуха в Крыму: возле Севастополя исчезло озеро (фото)

8:08 18 ноября 2019 95
озеро
Инф. «ФАКТОВ»

Под Севастополем в оккупированном Крыму окончательно пересохло озеро. Проблемы с неестественным понижением уровня воды наблюдались в водоеме еще в начале 2019 года. Спустя полгода озеро окончательно исчезло.

Фотографии нынешнего состояния озера Байдарской долины и пустыря на месте озера опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым.

озеро

А так озеро выглядело в его лучшие времена:

озеро

Блогер уверена, что пересыхание озера не имеет ничего общего с засухой или другими природными причинами — водоем умышленно уничтожили.

Ранее, выясняя причины проблемного состояния озера, в Крыму выдвинули версию, что на живописном участке планируется какая-то очередная стройка. В своих подозрениях жители района утвердились, когда поблизости заметили строительную технику. Официально она приехала туда якобы для чистки дна водоема, но в итоге озеро было ликвидировано.

Напомним, ранее оккупанты уничтожили рекреационные возможности Феодосии, устроив сброс канализационных стоков непосредственно в пляжную зону у моря. Во многих курортных районах Крыма береговую линию вместе с пляжами разрушили ради добычи строительного песка.

Фото KrimRt/Twitter

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