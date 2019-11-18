Джонни Деппа бросила его пассия из России (фото)

Шоу-бизнес

56-летнего голливудского актера Джонни Деппа бросила его подруга — 24-летняя российская танцовщица в эротическом стиле гоу-гоу Полина Глен. Как сообщает издание Radar Online, Полина вернулась из США домой в Россию. Девушку серьезно испугало внимание, в центре которого она оказалось после того, как стало известно об их с Деппом романе.

Полина и Джонни начали встречаться в 2018 году, познакомившись на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе. Актер тогда приходил в себя после скандального развода с Эмбер Херд, обвинившей его в домашнем насилии. И знакомство с россиянкой стало для него «глотком свежего воздуха».

Сообщалось, что Депп и Глен (признававшаяся, что с детства была фанаткой звезды фильмов «Пираты Карибского моря») даже всерьез рассматривали возможность пожениться. Глен въехала в голливудский особняк Деппа уже спустя несколько недель после их знакомства. Джонни мечтал познакомиться с родителями Полины — Геннадием и Ириной (мать Глен, к слову, на четыре года моложе предполагаемого жениха дочери). Однако Глен решила положить всему конец. Теперь она намерена «затаиться» в России и говорит, что планы пожениться были «безумием».

«Уровень славы Деппа и его продолжающаяся судебная битва с бывшей женой — это было чересчур для Полины. Джонни отвлекала его вражда с Эмбер, и Полина решила, что сейчас не лучшее время для того, чтобы заводить серьезные отношения» — говорят ее друзья.

Россиянке также действовали на нервы слухи о том, что она связалась с актером только ради его денег.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Джонни Депп угодил в новый скандал — его и Dior обвинили в расизме из-за рекламы одеколона.

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