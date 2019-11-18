- 09:45 Пока муж на гастролях: Влад Яма показал горячее видео с женой
- 09:42 Он был у меня дома: Луценко рассказал, как встречался с Зеленским в ходе выборов
- 09:40 В Москве масштабный пожар со взрывами: в сеть попало впечатляющее видео
- 09:38 Начинать ремонт и отказаться от маникюра: лунный календарь на эту неделю
- 09:22 Реформа образования: в Кабмине рассказали, что будет с сельскими школами
- 09:19 Джонни Деппа бросила его пассия из России
- 08:52 Ситуация в Гонконге накаляется: город в огне
- 08:48 Появились новые фото и видео с кораблями, которые Россия возвращает Украине
- 08:25 Кого ждет удача: гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака
- 08:08 Засуха в Крыму: возле Севастополя исчезло озеро
- 08:05 99-й гол Роналду за сборную помог Португалии выйти на Евро-2020: видеообзоры матчей
- 08:01 Польша активно вовлекает Украину и Беларусь в проекты ЕС: как это работает
Начинать ремонт и отказаться от маникюра: лунный календарь на эту неделю
О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели, когда лучше стричься, заниматься спортом и как ухаживать за растениями, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.
Читайте также: Когда голодать и очищать организм: лунная диета на ноябрь
18 ноября
Символ дня: химера
Характеристика: неоднозначное время, когда, чтобы построить что-то новое, нужно обязательно сломать старое, что не всегда воспринимается нами с легкостью. Нужно соблюдать спокойствие, не реагировать на провокации и не позволять втягивать себя в конфликты.
Бизнес и финансы: финансы этого дня боятся резких и неосторожных слов: нелицеприятно высказавшись по отношению к деловому партнеру, можно обидеть его, что в свою очередь негативно скажется на совместных делах.
Личная жизнь: не стоит говорить любимому человеку всего, что вы о нем думаете. Вполне вероятно, что после этого вы уже никогда не помиритесь. Брак, заключенный в этот день, долго не просуществует.
Здоровье: нужно отказаться от любого хирургического вмешательства — даже обрезной маникюр и педикюр находятся под запретом. Для укрепления иммунитета любые средства хороши — займитесь закаливанием, пейте витамины, больше гуляйте на свежем воздухе.
Уход за внешностью: можно делать легкую чистку лица, а вот от глубокой — вкупе с паровыми ваннами — лучше отказаться. Нельзя также удалять родинки, бородавки и огрубелости на коже рук и ног.
Спорт: необходима нагрузка на ноги — бедра и икры, кардиотренировки нужно перенести на другой день.
Дом, сад, огород: рекомендуется провести в доме генеральную уборку, избавившись при этом от вещей, которыми давно не пользуетесь.
19−20 ноября
Символ дня: медведь
Характеристика: время начала грандиозных проектов, когда разрушаются прежние устои, а на их месте возникают новые. Если верить астрологам, именно в этот день был заложен первый камень на строительстве пирамид в Древнем Египте, так что можете оценить масштабы свершений. Настроения в обществе царят преимущественно доброжелательные и спокойные.
Бизнес и финансы: любые дела, в том числе и финансовые, будут идти легко и беспрепятственно.
Личная жизнь: возможно новое — перспективное — знакомство.
Здоровье: заболев, следует немедленно обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.
Уход за внешностью: можно делать пластические операции на шее и подбородке, нельзя делать липосакцию в районе живота.
Спорт: 19 ноября рекомендуется усиленная нагрузка на бедра и икры, 20-го — на стопы.
Дом, сад, огород: можно заниматься домашними делами любой сложности.
21 ноября
Символ дня: раковина
Характеристика: день, когда все процессы замирают, поэтому он не подходит для активной деятельности — лучше провести его в тишине и покое.
Бизнес и финансы: не самое благоприятное время для покупок — приобретенные вещи, скорее всего, окажутся со скрытым браком.
Личная жизнь: на этот день не стоит назначать свидание: заскучав на нем, можно поссориться с любимым человеком, который не оценит такого к себе отношения.
Здоровье: возможно обострение глазных заболеваний и недугов, связанных с коленными суставами.
Уход за внешностью: можно делать маникюр и педикюр, наращивать ногти, ухаживать за кожей лица и тела и волосами.
Спорт: можно заниматься бегом и аквааэробикой, а вот от нагрузки на мышцы пресса лучше отказаться.
Дом, сад, огород: генеральная уборка будет неэффективной, поэтому лучше сосредоточиться на небольших домашних делах.
22 ноября
Символ дня: трясина
Характеристика: серьезные дела лучше отложить на другой день, нынешний чреват пустой тратой энергии, что не позволит достичь хоть сколько-нибудь весомого результата.
Бизнес и финансы: стоит отказаться от крупных покупок — впоследствии вы о них пожалеете.
Личная жизнь: вспыхнувшая в этот день ссора с близким человеком может трансформироваться в длительный конфликт.
Здоровье: стоит проявлять осторожность — велик риск травм, растяжение и переломов.
Уход за внешностью: можно делать пластические операции в области лица и шеи, общий массаж тела.
Спорт: стоит выбирать статические виды физической нагрузки — например, йогу или пилатес.
Дом, сад, огород: успешными будут любые домашние дела.
23 ноября
Символ дня: корабль
Характеристика: в этот день стоит избегать волнений — неустойчивый эмоциональный фон может негативно сказаться на текущих делах и отношениях с людьми. Те, кто сможет отстраниться от повседневной суеты, с большой долей вероятности получат ответ на давно не дающий покоя вопрос.
Бизнес и финансы: нужно отказаться от воплощения в жизнь новых дел, зато старые можно спокойно продолжать и заканчивать.
Личная жизнь: от выяснения отношений с близким человеком лучше отказаться.
Здоровье: нельзя злоупотреблять лекарственными препаратами, лучше
Уход за внешностью: не стоит посещать баню и сауну — высокая температура может повысить давление и травмировать кровеносные сосуды. Можно восстанавливать поврежденные брови и ресницы.
Спорт: нужно исключить тяжелые физические нагрузки и заняться йогой или пилатесом.
Дом, сад, огород: можно сажать и пересаживать домашние цветы.
24 ноября
Символ дня: лотос
Характеристика: день чистых и благородных намерений, в течение которого нельзя совершать некрасивые поступки, злиться на окружающих и ссориться с ними — бумеранг не заставит себя долго ждать.
Бизнес и финансы: дела и финансовые операции обещают быть успешными, можно делать крупные покупки, начинать ремонт и строительство.
Личная жизнь: если близкие попросят о помощи, отложите все дела и окажите им ее.
Здоровье: необходимо следить за состоянием сердечно-сосудистой системы.
Уход за внешностью: нужно отказаться от кремов на гормональной основе. Рекомендуется также сократить количество водных процедур, зато рекомендован массаж тела с использованием ароматических масел.
Спорт: фитнес для лица и шеи позволит омолодить кожу и избавиться от второго подбородка.
Дом, сад, огород: хорошо пойдут домашние дела любой сложности.
Говорят, от фаз Луны зависит не только наше самочувствие, но и состояние волос. О том, когда во второй половине ноября-2019 можно — и нужно — стричься и делать другие процедуры с волосами, а когда стоит от этого воздержаться, ранее рассказала астролог Людмила Булгакова.
А вот о том, какие знаки зодиака являются самыми ревнивыми, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!