Стиль жизни

Начинать ремонт и отказаться от маникюра: лунный календарь на эту неделю

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели, когда лучше стричься, заниматься спортом и как ухаживать за растениями, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

18 ноября

Символ дня: химера

Характеристика: неоднозначное время, когда, чтобы построить что-то новое, нужно обязательно сломать старое, что не всегда воспринимается нами с легкостью. Нужно соблюдать спокойствие, не реагировать на провокации и не позволять втягивать себя в конфликты.

Бизнес и финансы: финансы этого дня боятся резких и неосторожных слов: нелицеприятно высказавшись по отношению к деловому партнеру, можно обидеть его, что в свою очередь негативно скажется на совместных делах.

Личная жизнь: не стоит говорить любимому человеку всего, что вы о нем думаете. Вполне вероятно, что после этого вы уже никогда не помиритесь. Брак, заключенный в этот день, долго не просуществует.

Здоровье: нужно отказаться от любого хирургического вмешательства — даже обрезной маникюр и педикюр находятся под запретом. Для укрепления иммунитета любые средства хороши — займитесь закаливанием, пейте витамины, больше гуляйте на свежем воздухе.

Уход за внешностью: можно делать легкую чистку лица, а вот от глубокой — вкупе с паровыми ваннами — лучше отказаться. Нельзя также удалять родинки, бородавки и огрубелости на коже рук и ног.

Спорт: необходима нагрузка на ноги — бедра и икры, кардиотренировки нужно перенести на другой день.

Дом, сад, огород: рекомендуется провести в доме генеральную уборку, избавившись при этом от вещей, которыми давно не пользуетесь.

19−20 ноября

Символ дня: медведь

Характеристика: время начала грандиозных проектов, когда разрушаются прежние устои, а на их месте возникают новые. Если верить астрологам, именно в этот день был заложен первый камень на строительстве пирамид в Древнем Египте, так что можете оценить масштабы свершений. Настроения в обществе царят преимущественно доброжелательные и спокойные.

Бизнес и финансы: любые дела, в том числе и финансовые, будут идти легко и беспрепятственно.

Личная жизнь: возможно новое — перспективное — знакомство.

Здоровье: заболев, следует немедленно обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Уход за внешностью: можно делать пластические операции на шее и подбородке, нельзя делать липосакцию в районе живота.

Спорт: 19 ноября рекомендуется усиленная нагрузка на бедра и икры, 20-го — на стопы.

Дом, сад, огород: можно заниматься домашними делами любой сложности.

21 ноября

Символ дня: раковина

Характеристика: день, когда все процессы замирают, поэтому он не подходит для активной деятельности — лучше провести его в тишине и покое.

Бизнес и финансы: не самое благоприятное время для покупок — приобретенные вещи, скорее всего, окажутся со скрытым браком.

Личная жизнь: на этот день не стоит назначать свидание: заскучав на нем, можно поссориться с любимым человеком, который не оценит такого к себе отношения.

Здоровье: возможно обострение глазных заболеваний и недугов, связанных с коленными суставами.

Уход за внешностью: можно делать маникюр и педикюр, наращивать ногти, ухаживать за кожей лица и тела и волосами.

Спорт: можно заниматься бегом и аквааэробикой, а вот от нагрузки на мышцы пресса лучше отказаться.

Дом, сад, огород: генеральная уборка будет неэффективной, поэтому лучше сосредоточиться на небольших домашних делах.

22 ноября

Символ дня: трясина

Характеристика: серьезные дела лучше отложить на другой день, нынешний чреват пустой тратой энергии, что не позволит достичь хоть сколько-нибудь весомого результата.

Бизнес и финансы: стоит отказаться от крупных покупок — впоследствии вы о них пожалеете.

Личная жизнь: вспыхнувшая в этот день ссора с близким человеком может трансформироваться в длительный конфликт.

Здоровье: стоит проявлять осторожность — велик риск травм, растяжение и переломов.

Уход за внешностью: можно делать пластические операции в области лица и шеи, общий массаж тела.

Спорт: стоит выбирать статические виды физической нагрузки — например, йогу или пилатес.

Дом, сад, огород: успешными будут любые домашние дела.

23 ноября

Символ дня: корабль

Характеристика: в этот день стоит избегать волнений — неустойчивый эмоциональный фон может негативно сказаться на текущих делах и отношениях с людьми. Те, кто сможет отстраниться от повседневной суеты, с большой долей вероятности получат ответ на давно не дающий покоя вопрос.

Бизнес и финансы: нужно отказаться от воплощения в жизнь новых дел, зато старые можно спокойно продолжать и заканчивать.

Личная жизнь: от выяснения отношений с близким человеком лучше отказаться.

Здоровье: нельзя злоупотреблять лекарственными препаратами, лучше

Уход за внешностью: не стоит посещать баню и сауну — высокая температура может повысить давление и травмировать кровеносные сосуды. Можно восстанавливать поврежденные брови и ресницы.

Спорт: нужно исключить тяжелые физические нагрузки и заняться йогой или пилатесом.

Дом, сад, огород: можно сажать и пересаживать домашние цветы.

24 ноября

Символ дня: лотос

Характеристика: день чистых и благородных намерений, в течение которого нельзя совершать некрасивые поступки, злиться на окружающих и ссориться с ними — бумеранг не заставит себя долго ждать.

Бизнес и финансы: дела и финансовые операции обещают быть успешными, можно делать крупные покупки, начинать ремонт и строительство.

Личная жизнь: если близкие попросят о помощи, отложите все дела и окажите им ее.

Здоровье: необходимо следить за состоянием сердечно-сосудистой системы.

Уход за внешностью: нужно отказаться от кремов на гормональной основе. Рекомендуется также сократить количество водных процедур, зато рекомендован массаж тела с использованием ароматических масел.

Спорт: фитнес для лица и шеи позволит омолодить кожу и избавиться от второго подбородка.

Дом, сад, огород: хорошо пойдут домашние дела любой сложности.

Говорят, от фаз Луны зависит не только наше самочувствие, но и состояние волос. О том, когда во второй половине ноября-2019 можно — и нужно — стричься и делать другие процедуры с волосами, а когда стоит от этого воздержаться, ранее рассказала астролог Людмила Булгакова.

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