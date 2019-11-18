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В США признали, что Трамп против помощи Украине
Президент США Дональд Трамп, стенограмму первого разговора которого с украинским президентом Владимиром Зеленским обнародовал Белый дом, не заинтересован в дальнейшем усилении НАТО и не демонстрирует энтузиазм по поводу защиты территориальной целостности Украины.
Как сообщает «Газета.ру», об этом заявил экс-посол США в России и бывший спецпомощник по вопросам нацбезопасности 44-го президента США Барака Обамы Майкл Макфол.
«Взгляд на политику России в администрации Трампа не слишком далек от того, каким он был в последние годы правления Барака Обамы», — отметил Макфол, добавив, что после аннексии Россией Крыма и поддержки ею сепаратистов на Донбассе, в Америке решили ввести санкции в отношении российских компаний и частных лиц, усилить блок НАТО (разместить военных ближе к границам России) и поддерживать Украину экономически, политически и в военных вопросах.
«Администрация Трампа не отказалась от этих трех главных пунктов, а в том, что касается предоставления Украине летального оружия, пошла на шаг, на который был не готов пойти президент Обама», — отметил Майкл Макфол и добавил: «Что же касается Трампа, то он лично возражает против всего этого. Он не хочет санкций. Он также не заинтересован в том, чтобы усилить НАТО, и не показал слишком большого энтузиазма по защите территориальной целостности Украины».
По словам дипломата, подобная ситуация выглядит парадоксально — обычно в США не бывает подобного «разрыва» между позициями президента и его администрации. «Я думаю, что если Трамп будет переизбран на второй срок, то его политика будет более согласована с его личными пристрастиями как в том, что касается России, так и по другим фронтам», — добавил Майкл Макфол.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-посол США в Киеве Мари Йованович выступила во время публичных слушаний в Конгрессе страны по делу об импичменте Дональда Трамп. Она, в частности, заявила, что представители Украины не вмешивались в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки в 2016 году
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