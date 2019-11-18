24.07 / 24.33 26.49 / 26.90
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В США признали, что Трамп против помощи Украине

10:36 18 ноября 2019 310
Дональд Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп, стенограмму первого разговора которого с украинским президентом Владимиром Зеленским обнародовал Белый дом, не заинтересован в дальнейшем усилении НАТО и не демонстрирует энтузиазм по поводу защиты территориальной целостности Украины.

Как сообщает «Газета.ру», об этом заявил экс-посол США в России и бывший спецпомощник по вопросам нацбезопасности 44-го президента США Барака Обамы Майкл Макфол.

«Взгляд на политику России в администрации Трампа не слишком далек от того, каким он был в последние годы правления Барака Обамы», — отметил Макфол, добавив, что после аннексии Россией Крыма и поддержки ею сепаратистов на Донбассе, в Америке решили ввести санкции в отношении российских компаний и частных лиц, усилить блок НАТО (разместить военных ближе к границам России) и поддерживать Украину экономически, политически и в военных вопросах.

«Администрация Трампа не отказалась от этих трех главных пунктов, а в том, что касается предоставления Украине летального оружия, пошла на шаг, на который был не готов пойти президент Обама», — отметил Майкл Макфол и добавил: «Что же касается Трампа, то он лично возражает против всего этого. Он не хочет санкций. Он также не заинтересован в том, чтобы усилить НАТО, и не показал слишком большого энтузиазма по защите территориальной целостности Украины».

По словам дипломата, подобная ситуация выглядит парадоксально — обычно в США не бывает подобного «разрыва» между позициями президента и его администрации. «Я думаю, что если Трамп будет переизбран на второй срок, то его политика будет более согласована с его личными пристрастиями как в том, что касается России, так и по другим фронтам», — добавил Майкл Макфол.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-посол США в Киеве Мари Йованович выступила во время публичных слушаний в Конгрессе страны по делу об импичменте Дональда Трамп. Она, в частности, заявила, что представители Украины не вмешивались в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки в 2016 году

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Собчак и Богомолов

Даже не живут вместе: открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова

киев

18 ноября в Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит

Мальчик

В Китае мальчик-заучка ради изучения анатомии засунул себе в половой член 31 магнитный шарик

Пенсия в Украине

Названы надбавки к пенсиям, на которые вправе рассчитывать украинцы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер