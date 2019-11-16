Не Украина, а Путин: экс-посол США Йованович уличила Трампа во лжи

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Экс-посол США в Киеве Мари Йованович, которая ранее отвергла обвинения, выдвинутые против нее адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, выступила во время публичных слушаний в Конгрессе страны по делу об импичменте Дональда Трамп. В своей речи она заявила, что представители Украины не вмешивались в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки в 2016 году, пишет «Громадське радіо».

По словам Йованович, американское посольство не обнаружило ни одного факта влияния Украины на президентские выборы в США в 2016 году. Она добавила, что разведывательное сообщество США также «окончательно определило», что те, кто пытался вмешиваться в выборы, были исключительно из России.

Кроме того, экс-посол выступила против утверждения Трампа, что бывший вице-президент США Джо Байден работал в Украине в личных интересах во времена администрации президента Барака Обамы. Йованович подчеркнула, что Байден проводил «официальную политику США».

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Трамп жаловался бывшему спецпредставителю Госдепа в Украине Курту Волкеру на возможное вмешательство в президентские выборы в 2016 году со стороны Украины.

Утверждение о том, что Украина вмешивалась в американские выборы, активно продвигал руководитель предвыборного штаба Республиканской партии Пол Манафорт. Он утверждал, что именно Украина вмешивалась в выборы, а не Россия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 15 ноября, Белый дом выполнил обещание президента США Дональда Трампа и обнародовал расшифровку стенограммы его первого телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Беседа состоялась 21 апреля 2019 года. Трамп позвонил Зеленскому, чтобы поздравить его с победой во втором туре президентских выборов.

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