Украина

Играть — (не) проиграть: как новой власти не споткнуться при легализации азартного бизнеса

Процесс легализации азартных игр в Украине вышел на финишную прямую. Парламент готовится рассмотреть восемь законопроектов, внесенных Кабмином и народными депутатами. Тем временем экспертное сообщество проанализировало все предложенные варианты и призывает существенно их доработать, пока не поздно.

Азартный турборежим

Надо отдать должное Владимиру Зеленскому — первому за десять лет президенту, решившемуся легализовать азартные игры. Несмотря на то, что вся игровая активность, за исключением лотерей, с 2009 года является нелегальной, в стране по факту сформировался большой рынок, на котором крутятся серьезные деньги. Поскольку большая часть рынка находится в тени, оценить его объемы сложно. По мнению журналиста-расследователя Юрия Николова, годовой оборот составляет порядка 2 млрд долларов.

Не удивительно, что вокруг таких сумм возникает турбулентность. Изначально документ начали писать в профильном парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Как ранее сообщали СМИ, над проектом трудились не рядовые члены комитета, а специально приглашенные гости из числа партнеров крупнейших букмекерских контор. Возглавлял процесс Борис Баум — собственник оффшорного казино с латышским паспортом, ранее представлявший в Украине интересы россиян.

После того, как детали подготовки законопроекта стали известны СМИ, команда Зеленского передала эстафетную палочку Кабинету министров. В правительстве документ отредактировали, убрав наиболее одиозные пункты, и зарегистрировали в Раде под № 2285.

«Законопроект разработан во исполнение задач, определенных президентом Украины на межведомственном совещании 2 сентября 2019 года», — говорится в пояснительной записке.

От совещания до регистрации прошло всего полтора месяца — впечатляющая скорость для фундаментального документа в 90 страниц, которого ждали десять лет. Депутаты фракции «Слуга народа» решили от Кабмина не отставать и зарегистрировали в Раде еще шесть альтернативных законопроектов. Седьмой внесла депутатка от ОПЗЖ Наталья Королевская.

Эксперты не в восторге

К сожалению, результаты турбо-законотворчества своим содержанием экспертов не впечатлили. Все они, начиная от участников игорной отрасли и независимых аналитиков, до специалистов Антимонопольного комитета и Главного научно-экспертного управления ВР пришли к выводу, что проекты сырые и нуждаются в существенной доработке.

На состоявшемся недавно в «Укринформе» круглом столе, организованном Украинским институтом будущего, было озвучено несколько выводов: правительственный законопроект не отвечает базовым международным требованиям, содержит ряд недоработок и должен быть существенно изменен.

По словам участников круглого стола, заложенные в бюджет 3 млрд гривен дохода от легализации по предложенной схеме не стоят проблем, которые неизбежны в случае принятия в такой редакции.

По словам эксперта Института Александра Чебаненко, детально проанализировавшего кабминовский законопроект, ради получения довольно скромных поступлений в бюджет правительство готово создать множество проблем для общества, государства и того же бюджета на долгие годы вперед.

«Азартные игры легализуют для гарантии того, что если уж есть потребность в игре у некоторой части населения, государство должно гарантировать ее честность и контролируемость, а также — защиту уязвимой части общества, в первую очередь, детей, от негативного влияния игры, а также должно снизить шансы азартных игр стать источником преступлений или социальной неуправляемости», — считает Чебаненко.

Как государство заработает на лудоманах

3−5 млрд гривен, которые правительство надеется получить от легализации азартных игр по предложенной схеме, составляют 0,27% — 0,45% от доходной части бюджета на 2020 год. Весьма скромная часть, но она в целом коррелирует с показателями развитых стран, где азартные игры дают в среднем 0,5% ВВП. Но даже столь незначительные в масштабах бюджета деньги в Кабмине хотят получить как можно скорее. Именно поэтому там выбрали модель, которую простыми словами можно охарактеризовать как «собрать на входе».

Правительственный законопроект предполагает высокую ставку за лицензию для того, чтобы начать вести бизнес в Украине легально. В то же время в подавляющем числе стран ЕС государство зарабатывает от налогов на деятельность операторов азартного бизнеса, а не от лицензий.

К примеру, в Нидерландах налог составляет 29% прибыли операторов, плюс дополнительно оплачивается лечение людей, страдающих игровой зависимостью (лудоманией).

Эксперты предупреждают, что желание правительства быстро «снять кассу» и получить доход на старте легализации приведет к тому, что операторы азартного рынка постараются получить максимальную прибыль как можно скорее, развивая те виды азартных игр, в которые легче затянуть и вызвать игровую зависимость.

Именно так и случилось в Грузии, где целью легализации азартного рынка в 2005 году было желание получить быстрые доходы. Результатом стало банкротство государственного лотерейного монополиста с долгом в 220 млн лари и увеличение числа втянутых в азартные игры граждан. Только в онлайн-гемблинг оказались вовлечены 400 тысяч, т. е. каждый десятый житель Грузии.

Мир автоматам, война лотереям

Во всем мире лотереи считаются наиболее невинной разновидностью игровой индустрии. Купил на кассе талончик, через несколько дней в газете или по ТВ посмотрел результаты розыгрыша, в случае выигрыша — пошел в кассу, получил деньги. Не выиграл — не страшно, цена невелика. В следующий раз на кассе магазина или в киоске ты можешь купить новый талончик или не купить.

Главная ценность такого консервативного игрового мероприятия — возможность испытать Фортуну без особых рисков для семейного бюджета и собственной психики. Иное дело — игровые автоматы. Тут все происходит мгновенно и расчет идет на то, что игрок не сможет сделать одну ставку и уйти на неделю. Игрок будет играть десятки раундов минимум. Именно поэтому даже респектабельные казино по всему миру большую часть доходов получают от игровых автоматов.

Кабмин планирует разрешить по стране установку 40 тыс игровых автоматов (из расчета 1 игромат на 1 тыс людей). Учитывая популярность такого рода игр, главное научно-экспертное управление просит четко прописать в законе, чтобы игроматы устанавливали «исключительно в помещениях казино, без возможности открытия отдельных залов за их пределами». Эксперты надеются, что это хоть как-то оградит игроков от риска быстро и регулярно истощать семейный бюджет.

Беспокойство вызывает и смешение в законе разных видов игровой деятельности — казино, покера, игроматов, букмекерства и беттинг-машин, лотерей. ГНЭУ прямо и недвусмысленно заявило, что правительственный проект предусматривает монополизацию лотерей «при свободном проведении прочих азартных игр».

По мнению начальницы отдела административных и общих услуг Департамента исследований и расследований рынков непроизводственной сферы АМКУ Галины Верцимахи, это ничто иное, как попытка объединить регулирование азартных игр и лотерей.

«Тут и отсутствие разделения понятий по игровому оборудованию — что является лотерейным оборудованием, а что используется в других видах азартных игр. И вопрос закрепленных в законопроекте жестких критериев относительно оператора лотерей в отличие от других организаторов азартных игр», — заявила она во время обсуждения на круглом столе в «Укринформе».

Верцимаха предупреждает, что такой вариант закона приведет не к легализации азартных игр, а к его развитию и неизбежному росту лудомании.

Прачечная грязных денег

Не меньшую тревогу экспертов вызывает лазейка, оставленная законодателями в вопросе допуска на рынок оффшорных казино и российских букмекеров.

Кабмин достаточно невнятно обозначил, кто может быть оператором игорного рынка, а в ч.1 ст. 73 указывается, что лицензию может получить юридическое лицо-нерезидент, т. е. иностранная компания. В связи с чем эксперты предлагают определиться и указывают на потенциальные риски для украинского азартного рынка.

В Европе есть пример Мальты — единственного государства, разрешившего раздавать оффшорные лицензии букмекерам. Для Мальты такой шаг закончился проблемами — ее игровые лицензии не признаются в других странах Евросоюза, а в судах рассматривается множество дел не в пользу мальтийских интересов.

«В ЕС оффшорные азартные игры стоят вне закона для защиты игроков от мошенничества, контроля добросовестности операторов, финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов. Как показывает опыт, именно мальтийские игорные компании используются криминалитетом для отмывания незаконно приобретенного имущества на просторах Европы», — сказала эксперт Украинского института будущего Чебаненко.

Аналитики также указывают, что слабо прописанные законодателем механизмы финансового мониторинга и контроля создают большой соблазн использовать азартные игры в целях отмывания потенциально нелегитимных средств.

В 2017 году лидер «радикалов» Олег Ляшко задекларировал 571 тыс гривен, выигранных в лотерею. Это первый в новой украинской политической истории случай внезапного везения. Но никто не может гарантировать, что заинтересованные лица не будут использовать «дырявый» финансовый контроль азартной отрасли в целях легализации незаконных доходов. Добавьте сюда риски, связанные с гибридной войной России против Украины.

Ведь прецеденты уже были. В 2015 году ГПУ открыла уголовное производство против букмекерской компании «Пари-Матч» по подозрению в отмывании и выводе в Россию около 350 млн долларов в год. Годом позже СБУ проводила обыски в «Фаворите» по подозрению в организации нелегального бизнеса и финансированию террористической деятельности на Востоке Украины.

Дойти до финиша и не упасть

Количество претензий экспертов к предложенному правительством и депутатами плану легализации азартного бизнеса может сравняться по объему с самим проектом закона. Но ключевой месседж от экспертов простой: легализовать азартный рынок необходимо. Он существует, он работает, он, за исключением государственных лотерей, приносит прибыль вовсе не в бюджет.

Прописать четкие правила игры и легализовать — это лучшее, что государство может сделать в таких условиях. Однако если в результате общество получит лишь обеление того, что есть, и стимулирование игровой зависимости — это может закончиться плохо как для государства, так и для команды, пролоббировавшей закон.

В октябре этого года социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования отношения украинцев к легализации азартных игр. Подавляющее большинство — 60% — высказались против легализации. Еще 27% готовы принять легализацию, но при условии, что игры будут происходить в специально ограниченных местах. И лишь 11% сказали безусловное «за». При таком раскладе турборежимная легализация без детальной проработки всех рисков приведет к неизбежному недовольству и болезненному удару по рейтингу.

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