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Испания – Румыния: онлайн видео голов матча отбора к Евро-2020
В понедельник, 18 ноября, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», способном вместить 68,5 тысяч зрителей, пройдет матч отборочного турнира на Евро-2020 между сборными Испании и Румынии. Начало игры — в 21:45.
Напомним, в первом матче между командами, который прошел в начале сентября в Бухаресте, пиренейцы в непростом поединке добились победы с минимальным перевесом — 2:1 (Рамос, 29, с пенальти, Пако, 47 — Андоне, 59), при этом последние минуты матча подопечные Роберто Морено доигрывали в меньшинстве после удаления нападающего Льоренте.
Испанцы подходят к предстоящему поединку без турнирных задач, поскольку, набрав 23 очка, перед заключительным туром опережают идущую второй Хорватию на пять очков. Подопечные же Космина Контры ведут борьбу с Норвегией за то, кто займет третье место в группе, вот только скандинавы пребывают в более выгодной ситуации, поскольку играют не с чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы, а со скромной Мальтой.
Добавим, что команды имеют богатую историю противостояния — как на официальном, так и на товарищеском уровне. В целом команды провели между собой 15 матчей, и далеко не всегда успех был на стороне более титулованных пиренейцев — испанцы выиграли всего шесть матчей, пять игр завершились вничью, еще четыре раза успех был на стороне румын (общая разница мячей — 22:16 в пользу Испании).
За голами в матче в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции матчи квалификации Евро-2020.
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