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«Вызовите священника!»: "демонический" младенец на кадрах с видеоняни напугал сеть (фото)

13:35 18 ноября 2019 411
Ребенок
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Пользовательница соцсети Twitter под ником PassionPopSoc опубликовала фотографию своего сына, которая стала вирусной. «Мы купили новый детский монитор, и я думаю, это было ошибкой», — подписала снимок американка.

На фото ребенок, лежа в кроватке, смотрит прямо в камеру видеоняни горящими глазами.

Фото набрало почти 410 тысяч лайков. Некоторые отнеслись к этому с юмором и даже поделились аналогичными фото своих отпрысков, также сделанными при помощи видеоняни.

А кого-то «демонический» облик ребенка всерьез перепугал. «Вызовите экзорциста!», «Ненавижу тех, кому это понравилось. Лично мне теперь будут сниться кошмары по ночам. Спасибо» — писали в комментариях.

«Ваш ребенок крещен? Если да, попробуете еще раз. Одного раза явно недостаточно», — написал один из комментаторов, на что мать в шутку ответила: «Да, мы крестили. Но вода обратилась в кровь, а священник принялся лезть на стену — и все такое прочее».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщина пришла в ужас, увидев в кроватке своего сына привидение младенца: во всем оказался виноват муж.

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