- 14:41 Это скрепа: российский артист взбудоражил сеть вопросом о трупе Ленина в Москве
- 14:09 Похолодание продолжится: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
- 14:07 Новые тренды в украшениях: сочетание золота и серебра с бижутерией
- 14:04 Ждем гарантий: у Зеленского объяснили ситуацию со строительством «Северного потока 2»
- 13:58 Россия выходит из изоляции: в Украине указали на тревожный момент
- 13:53 «Где рука?» Тина Кароль удивила нескромной позой
- 13:51 Алла Пугачева встревожила поклонников словами о будущем
- 13:50 Италия – Армения: онлайн видео голов матча отбора к Евро-2020
- 13:50 Преступный мир России остался без главного "вора в законе"
- 13:47 "Безхатченки": 120 нардепов получили более трех миллионов гривен компенсаций на жилье
- 13:45 Под Одессой внедорожник сбил на «зебре» двух малышей
- 13:35 «Вызовите священника!»: "демонический" младенец на кадрах с видеоняни напугал сеть
«Вызовите священника!»: "демонический" младенец на кадрах с видеоняни напугал сеть (фото)
Пользовательница соцсети Twitter под ником PassionPopSoc опубликовала фотографию своего сына, которая стала вирусной. «Мы купили новый детский монитор, и я думаю, это было ошибкой», — подписала снимок американка.
На фото ребенок, лежа в кроватке, смотрит прямо в камеру видеоняни горящими глазами.
We got a new video baby monitor and I think that was a mistake pic.twitter.com/Cu3Qwb0baJ— Passion Pop Socialist (@PassionPopSoc) November 14, 2019
Фото набрало почти 410 тысяч лайков. Некоторые отнеслись к этому с юмором и даже поделились аналогичными фото своих отпрысков, также сделанными при помощи видеоняни.
А кого-то «демонический» облик ребенка всерьез перепугал. «Вызовите экзорциста!», «Ненавижу тех, кому это понравилось. Лично мне теперь будут сниться кошмары по ночам. Спасибо» — писали в комментариях.
«Ваш ребенок крещен? Если да, попробуете еще раз. Одного раза явно недостаточно», — написал один из комментаторов, на что мать в шутку ответила: «Да, мы крестили. Но вода обратилась в кровь, а священник принялся лезть на стену — и все такое прочее».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщина пришла в ужас, увидев в кроватке своего сына привидение младенца: во всем оказался виноват муж.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Слезы Анны Ризатдиновой и шок Дмитрия Дикусара: подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»
Слезы Анны Ризатдиновой и шок Дмитрия Дикусара: подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!