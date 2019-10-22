- 19:43 «Галатасарай» – «Реал»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 19:42 «Шахтер» – «Динамо» (Загреб) — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:40 Мать пришла в ужас, увидев в кроватке сына привидение младенца: правда выяснилась утром
- 19:40 Где смотреть онлайн «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:37 В Харькове загорелся отель: подробности и фото масштабного пожара
- 19:32 Стирать одежду рекомендуется при 60 градусах и выше
- 19:30 Маршрутчик под кайфом развозил пассажиров в Виннице: в сеть попало его фото
- 19:24 «Ювентус» – «Локомотив»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 19:18 Порт "Южный" снова закупит оборудование у фирмы, связанной с экс-чиновником МВД, — СМИ
- 19:18 «Семейка Аддамс» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:02 Доллар в Украине будет дорожать: эксперт озвучил свежий прогноз
- 19:02 «Манчестер Сити» – «Аталанта»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
Мать пришла в ужас, увидев в кроватке сына привидение младенца: правда выяснилась утром (фото)
Жительница американского штата Иллинойс Марица Сибулс рассказала в соцсети Facebook свою «историю с привидениями». 32-летняя женщина, наблюдая ночью по монитору за спящим полуторагодовалым сыном, с ужасом заметила в кроватке рядом с ним призрак младенца. Не веря глазам, Марица поначалу пыталась игнорировать картинку на мониторе, считая ее игрой воображения. Однако от страха она не могла заснуть, не отрывая глаз от экрана. В конце концов она отправилась в детскую и с фонариком обшарила комнату и кроватку. Все, казалось, было в порядке. Она вернулась в спальню (ее муж Кори отсутствовал, работая в ночную смену), но ночь провела практически без сна.
Все разъяснилось утроv. Оказывается, через простыню просвечивался стикер с большим лицом младенца, наклеенный на детский матрас. Обычно Сибулс его не видела на мониторе, так как сверху всегда был натянут протектор. Но в этот раз постель обмочившемуся ребенку менял ее муж. Сама она переодевала малыша. Оба действовали в полутьме, чтобы его не мальчика. В итоге супруг забыл натянуть на матрас защитное покрытие.
«Убила бы его», — написала Сибулс в своем посте, который набрал более 500 тысяч лайков.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что девушка отправила своему бойфренду селфи и перепугала его маячившим на заднем плане привидением.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В хосписе выполнили последнюю просьбу ветерана, желавшего попрощаться со своей собакой: трогательные фото
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.