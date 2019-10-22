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Мир

Мать пришла в ужас, увидев в кроватке сына привидение младенца: правда выяснилась утром (фото)

19:40 22 октября 2019 181
Кадр с монитора&nbsp;— мальчик и «призрак»
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница американского штата Иллинойс Марица Сибулс рассказала в соцсети Facebook свою «историю с привидениями». 32-летняя женщина, наблюдая ночью по монитору за спящим полуторагодовалым сыном, с ужасом заметила в кроватке рядом с ним призрак младенца. Не веря глазам, Марица поначалу пыталась игнорировать картинку на мониторе, считая ее игрой воображения. Однако от страха она не могла заснуть, не отрывая глаз от экрана. В конце концов она отправилась в детскую и с фонариком обшарила комнату и кроватку. Все, казалось, было в порядке. Она вернулась в спальню (ее муж Кори отсутствовал, работая в ночную смену), но ночь провела практически без сна.

Все разъяснилось утроv. Оказывается, через простыню просвечивался стикер с большим лицом младенца, наклеенный на детский матрас. Обычно Сибулс его не видела на мониторе, так как сверху всегда был натянут протектор. Но в этот раз постель обмочившемуся ребенку менял ее муж. Сама она переодевала малыша. Оба действовали в полутьме, чтобы его не мальчика. В итоге супруг забыл натянуть на матрас защитное покрытие.

«Убила бы его», — написала Сибулс в своем посте, который набрал более 500 тысяч лайков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что девушка отправила своему бойфренду селфи и перепугала его маячившим на заднем плане привидением.

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