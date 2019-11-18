Новые тренды в маникюре: модный дизайн Bubbly Foam, оригинальные идеи (фото)

Стиль жизни

Новыми идеями маникюра с «ФАКТАМИ» поделилась румынский нейл-стилист Диана Ипиеску — многократный призер международных чемпионатов по ногтевому искусству. Она предлагает клиенткам новинки, многие из которых только-только появились. Спросите у мастеров маникюра, что это, и, поверьте, не все в курсе. Диана Ипиеску не только следует моде, но и создает ее. Одна из ее любимых сегодня техник — Bubbly Foam. О ее тонкостях Диана Ипиеску рассказала «ФАКТАМ».

— Сегодня дизайн Bubbly Foam на пике моды, — говорит Диана Ипиеску. — Это эффект пены шампанского. Смотрится очень стильно. Пузырьки могут быть разных размеров и форм. Это говорит о естественности. Данный дизайн — это особая текстура ногтей. Он подходит для офиса и для отдыха.

— С какими дизайнами он сочетается?

— Дизайн Bubbly Foam прекрасно сочетается с абстракцией, отпечатком пальца, всплеском и джинсовым эффектом. Для такого микса выбирайте смелые комбинации цветов. Например, синий и малиновый.

Темно-серый нюд с оттенком розового, стразами и дизайном Bubbly Foam смотрится нарядно

— Как сочетать такой дизайн с одеждой?

— Он прекрасно смотрится практически с любым нарядом и не имеет возрастного лимита. Это стильный дизайн — и этим все сказано.

— Вы достаточно опытный мастер. Наверное, можете сказать, какой дизайн ногтей предпочитают счастливые женщины.

— Яркий дизайн обычно выбирают счастливые, уверенные в себе женщины. Они смело экспериментируют с многообразием оттенков и техник. Дизайн Bubbly Foam — один из ультрамодных атрибутов стиля.

Экстравагантный дизайн подойдет модницам, которые любят идти в ногу с модой и даже опережать ее

— Диана, как вы считаете, может ли красивый дизайн принести удачу?

— Идеальный маникюр приносит радость, а счастье всегда привлекает удачу. Важно в это верить и иметь соответствующий настрой.

— С какими трудностями вы столкнулись в профессии?

— Эта профессия — моя страсть, поэтому на трудности я не обращаю особого внимания. В моей жизни никогда не было момента, когда я хотела поменять работу. Обожаю красоту. Я люблю искусство, а нейл-арт — современное искусство, которое не перестает удивлять. Мне по душе творчество. В нем я черпаю вдохновение.

Яркий, жизнерадостный и модный дизайн непременно поднимет настроение

— Вы многократный призер международных чемпионатов по нейл-арту. Какие критерии учитываются при отборе победителей?

— Уровень сложности работы, инновационность, время выполнения. В конкурсах участвуют профессионалы, которые готовы показать что-то новое, необычное.

Диана Ипиеску: «Дизайн Bubbly Foam смотрится очень стильно»

— Как вы считаете, будет ли когда-нибудь изобретен вечный лак, который может держаться на ногтях сколько угодно?

— Думаю, это нереально. Да и зачем? Ногти растут, меняются мода и предпочтения.

Для тех, кто хочет проверить свою эрудицию в области нейл-арта,

«ФАКТЫ» предлагают викторину

«Сказочный маникюр» 1. Этот модный цвет ассоциируется с овощем из сказки «Золушка». Как он называется? 2. Как называется эффект в маникюре, который ассоциируется с предметом, который умел говорить, из сказки «Белоснежка и семь гномов»? 3. Все знают сказку «Русалочка». Именно с ней ассоциируется этот дизайн ногтей. Как он называется? 4. Какой цвет ногтей вне моды и вне сезонов? Шапочку такого цвета носила героиня одной из популярных сказок. 5. Какой напиток дал название актуальным оттенкам нынешнего сезона? Его пили разбойники в сказке «Снежная королева»? 6. Этот цвет, по наблюдению нейл-стилистов, один из самых любимых у бизнес-леди. Его обожала и Снежная королева. Какой это цвет? 7. Этот модный в декоре ногтей атрибут осени встречается в сказке «Дюймовочка». На него сын лягушки поместил Дюймовочку, чтобы она не смогла сбежать. 8. В этой стране родился Шарль Перро. Она дала название любимому многими женщинами маникюру. Как называется этот маникюр? 9. Этот цвет был характерен для гуся в сказке братьев Гримм. Он актуален и в осенних дизайнах 10. Любимый предмет Оле Лукойе, который осенью часто можно увидеть в декоре ногтей Правильные ответы: 1. тыквенный 2. зеркальный 3. аквариумный (аква) 4. красный 5. вино, винные оттенки 6. белый 7. лист 8. французский маникюр 9. золотой 10. зонтик Если вы правильно ответили не менее чем на восемь вопросов, вы прекрасно знаете сказки мировой литературы и ориентируетесь в трендах нейл-арта. Ваши ногти сказочно красивы. Скорее всего, в душе вы романтик. Даже если по профессии вы финансист или юрист, вы человек очень творческий. Ваша креативность видна во всем. Прежде всего в том, как вы одеваетесь. Наверняка вы умеете красиво подавать блюда. А дома всегда создаете уют для родных и близких. Если вы верно ответили хотя бы на шесть вопросов, ваш результат не так уж плох. Читайте сказки и модные издания — черпайте в них вдохновение. Вероятно, вы любите путешествовать. Вас вдохновляют красивые пейзажи и необычные достопримечательности. Ваш стиль нравится окружающим. И вы постоянно привносите в него что-то новое. Если у вас меньше шести правильных ответов, это не повод расстраиваться. Читайте сказки — они добавят в вашу жизнь веры в чудеса. А новые знания о трендах в моде сделают ваш образ еще более стильным.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Диана Ипиеску рассказала о трендах осени в маникюре.

А о модных сочетаниях цветов и дизайна рассказала нейл-стилист из Румынии Даниэла Опроаика.

Фото из альбома Дианы Ипиеску

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