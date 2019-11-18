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Преступный мир России остался без главного "вора в законе"
Российский преступный мир остался без лидера из-за активного применения статьи 210.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание «Росбалт».
После ареста «вора в законе» Олега Медведева (Шишканова), также известного как Шишкан, обвинения по этой статье начали предъявлять и другим криминальным авторитетам. В связи с этим многие из них приняли решение уехать из России. В качестве нового места жительства «воры в законе» чаще всего выбирают Турцию, Израиль, Кипр или Болгарию.
Возникли проблемы и со сбором средств во «всесоюзный общак». Именно Шишкан был ответственен за его хранение.
Впрочем, по словам источников, страдать от активного применения статьи 210.1 УК РФ начали и правоохранители. Так, недавно в МУРе сменился начальник отдела по противодействию «ворам в законе», однако в условиях, когда страну покинула «крупная рыба» крайне сложно показывать какую-то результативность. В результате оперативникам приходится довольствоваться такими персонажами, как бывший «вор в законе» Мамука Мгалоблишвили, которого задержали на днях за кражу телефона у подростка.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что «вор в законе» впервые в истории заявил полиции, что отказывается от своего титула.
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