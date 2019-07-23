«Лучше пусть расстреляют»: «вор в законе» Шишкан предрек себе смерть в колонии

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Олег Шишканов (известен в криминальных кругах как Шишкан), арестованный по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству депутата, заявил, что отбывание срока для него в настоящий момент — «билет в один конец». Об этом он, находясь в одном из московских ИВС, рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, за свою «бурную молодость» он уже «заплатил сполна» и впоследствии успел сделать много хорошего.

«Стадион построил, команду футбольную собрал, инвестиции из Германии привлек, ветеранов спорта поддерживаю», — перечислил Шишкан.

Он добавил, что следствие, таким образом, не приобщило к делу его «кубки и дипломы»: «У них только черная тушь в руках, чтобы рисовать меня».

Собеседник издания также вспомнил о своем предыдущем отбывании наказания (на свободе он уже 28 лет), в результате которого ему пришлось наблюдаться у врачей-психиатров — в частности, в течение пяти лет его кормили через день, подвешивали к трубе и обливали хлоркой. Шишкан отметил, что сейчас намерен пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Арестованный обратил внимание на то, что его задерживали полсотни человек, хотя, по его словам, он даже не носил с собой оружие. 55-летний Шишканов также подчеркнул, что у него «нет десяти жизней», чтобы отправляться сейчас на зону.

«Люди ведь не пятигорские орлы, они столько не живут. Если меня собираются отправлять, то лучше пусть расстреляют», — заключил он.

Напомним, что Олег Шишканов — один из наиболее влиятельных «славянских» воров в законе. После смерти Деда Хасана и того, как был «закрыт» Шакро Молодой, именно Шишкан считался главным претендентом на бандитский «трон».

Как известно, Шишканов был задержан и арестован 15 июля по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК России). Следственный комитет также считает его причастным к похищению и убийству подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и ее родных в 2012 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после ареста Шишкана российские «воры в законе» лихорадочно пытаются спрятать «общак» и даже наметили проведение сходки за пределами страны.

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