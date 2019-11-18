Италия – Армения: онлайн видео голов матча отбора к Евро-2020

Спорт

В понедельник, 18 ноября, в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера», способном вместить 37 тысяч зрителей, Италия в рамках последнего тура отборочного турнира на Евро-2020 примет сборную Армении. Начало игры — в 21:45.

Напомним, в первом матче между командами, который прошел в начале сентября в Ереване, апеннинцы лишь в заключительную 15-минутку сломили сопротивление хозяев — 3:1 (Белотти, 28, 80, Пеллегрини, 77 — Карапетян, 11), при этом весь второй тайм армяне играли в меньшинстве после удаления за два предупреждения Карапетяна.

Подопечные Роберто Манчини уже давно выполнили задачу выхода в финальную часть Евро-2020, но в предстоящем матче итальянцы наверняка будут стремиться победить, чтобы завершить квалификацию со стопроцентным показателем и обновить рекорд по количеству победных официальных и товарищеских матчей подряд, который сейчас насчитывает десять поединков. Набрав 27 очков в девяти матчах, апеннинцы забили 28 мячей (больше только у Англии и Бельгии) и пропустили всего трижды (меньше — только у Бельгии).

Что касается армян, то команда Армена Гюльбудагянца в очередной раз провалила отбор на крупный турнир — начиная с 1994-го года, когда Армения начала играть в отборочных турнирах к чемпионатам мира и Европы, они ни одного раза не квалифицировались в финальные этапы.

Добавим, что единственный раз, когда сборные встречались между собой в Италии, была зафиксирована результативная ничья — Генрих Мхитарян и компания сыграли в Неаполе 2:2, причем дважды по ходу игры вели в счете. Ожидаем такой же результативной игры и в Палермо.

За голами в матче в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина сравняла счет на последних секундах матча против Сербии и прошла отбор к Евро-2020 без поражений.

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