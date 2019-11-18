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Это скрепа: российский артист взбудоражил сеть вопросом о трупе Ленина в Москве
Российский музыкант, вокалист, поэт и продюсер Василий Гончаров, больше известный как Вася Обломов, ранее заявивший, что корнем всех бед в России являются глупцы, взбудоражил сеть вопросом о том, зачем до сих пор в центре Москвы находится тело Владимира Ульянова (Ленина).
Его пост в Twitter вызвал оживленную дискуссию, участники которой выдвигали свои версии о том, кому это нужно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», архитекторы объясняли странный вид мавзолея «модой» на Египетский стиль. Здание строил русский архитектор Алексей Викторович Щусев.
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