Шоу-бизнес

Не Путин: известный певец рассказал о корне всех бед в России

Известный российский музыкант Вася Обломов, который ранее пел с Ксенией Собчак, рассказал о «корне всех бед в России».

Музыкант отметил в интервью изданию «Фонтанка», что не считает причиной всех несчастий президента РФ Владимира Путина, хоть так иногда слушателям его песен и кажется.

«…корнем всех бед в России являются дебилы. Дебил — это герой нашего времени. Путин, на самом деле, едва ли глупый человек», — подчеркнул Обломов.

По его словам, власть в России не заботится о народе, а люди просто ждут, «пока все само пройдет».

Он добавил, что не считает Путина хорошим, у него нет вопросов к президенту. «У меня нет к нему вопросов. Я относительно немолодой человек уже и плюс-минус мне понятно, что происходит в нашей стране. Я удивлен, что людям за последние 19 лет что-то еще не ясно», — отметил музыкант.

Кстати, в этом же интервью Обломов заявил, что сейчас не стал бы петь с Ксенией Собчак.

Напомним, что ранее Ксения Собчак сделала громкое заявление о возвращении Крыма.

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