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Известный украинский певец сыграл яркую свадьбу в тайском стиле (фото)
Известный украинский певец и композитор Влад Дарвин, которому после дуэта с певицей Alyosha приписывали с ней роман, связал себя узами брака с джазовой певицей Кристиной Марти. Влюбленные сначала обвенчались в церкви в кругу семьи, а затем устроили яркую свадьбу. Для звездных друзей Влад и Кристина организовали церемонию в тайском стиле, основным цветом праздника стал красный. В сеть попали первые фото.
Судя по ним, гости выдержали дресс-код, облачившись в основном в красные наряды. Молодоженов поздравляли Светлана Тарабарова, Наталья Могилевская, Alyosha, Наталка Карпа, которая скоро родит первенца. Всего около ста гостей. На столах было много экзотических цветов, угощали вегетарианскими блюдами.
Несколько свадебных фото опубликовал в Instagram Влад Дарвин. Он поблагодарил друзей за поздравления.
«Спасибо всем нашим друзьям за теплые и искренние поздравления! Мы пронесем их через всю жизнь. Впереди еще много фото и слов благодарности», — написал он в сети.
Тарабарову и не только впечатлил необычный первый танец молодых. Влади и Кристина исполнили современный танец под лиричную песню Могилевской «Покохала». Наталья лично аккомпанировала за роялем.
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