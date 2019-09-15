Шоу-бизнес

Это официально: Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились (фото, видео)

Судья шоу «Танці з зірками», прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар 15 сентября, как и обещала, официально вышла замуж за своего коллегу и гражданского мужа Александра Стоянова.

Правда, ранее пара обещала пожениться в прямом эфире шоу «Танці з зірками». Возможно, вечером зрителям покажут яркую «выездную» церемонию, а пока танцоры достаточно тихо расписались.

Для этого дня Екатерина выбрала платье пудрового цвета от бренда IRYNA KOTAPSKA, а Александр — костюм-тройку.



Отметим, что 15 лет назад пара повенчалась. В прошлом году они узаконили отношения в США, но в Украине свидетельство о браке было недействительным.

Вместе Стоянов и Кухар с 2006 года. Они воспитывают двоих детей — 10-летнего Тимура и 4-летнюю Настю.

Напомним, 13 сентября поженились Ксения Собчак и Константин Богомолов.

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