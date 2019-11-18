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Инициатива Геруса по импорту электроэнергии из РФ — это пример влияния Коломойского на власть, — экономист

15:52 18 ноября 2019 49
Андерс Аслунд
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

14 ноября в Киеве в ходе выступления на пресс-конференции Бизнес-совета США и Украины шведский экономист, старший сотрудник Атлантического совета Андерс Аслунд заявил, что примером влияния Игоря Коломойского на решения власти является восстановление импорта электроэнергии из России, которое инициировал председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус, сообщает KyivPost.

По мнению Аслунда, сегодня важнейшей проблемой для Украины является поиск способа нейтрализации влияния бизнесмена Игоря Коломойского.

«Кто такие люди, которые голосуют за коррупцию? — спросил Аслунд и добавил: Это люди Коломойского в партии «Слуга народа».

Примером влияния бизнесмена на решения власти, по мнению Аслунда, является восстановление импорта электроэнергии из России, которое пролоббировал Герус. Экономист отмечает, что это решение было благоприятным для бизнес-интересов Коломойского, компании которого первыми получили российский ток.

Также Аслунд вспомнил интервью Игоря Коломойского Financial Times в мае 2018 года, повлекшее обесценивание украинской национальной валюты на 3% из-за того, что бизнесмен призвал Украину объявить дефолт и не платить долги перед Международным валютным фондом.

Учитывая вред, который наносит влияние Коломойского на экономику Украины, Аслунд призвал президента Зеленского принять меры.

Напомним, с 1 октября благодаря «поправке Геруса» началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт/час до 4,5 млн кВт/ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт/ч в сут.

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