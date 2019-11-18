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Происшествия

В киевском супермаркете группа юнцов зверски избила охранника: момент попал на видео

15:57 18 ноября 2019 61
Драка в супермаркете
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве охранник продовольственного магазина на улице Ярославской попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения на него компании агрессивных молоды людей. Ранее группа подростков набросилась на охранника магазина у метро «Дарница» за сделанное замечание.

Как сообщили в полиции Киева, к охраннику в магазине начали цепляться нетрезвые молодые люди. В компании была и одна девушка. «Один из злоумышленников ударил охранника по лицу, после чего вместе с двумя своими товарищами начал его бить до тех пор, пока мужчина не упал на пол без сознания», — уточнили в полиции.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое местных жителей, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

«Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Пострадавший охранник находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Измаиле, на юге Одесской области, подросток нанес смертельный удар в голову мужчине, сделавшему замечание за шумное поведение.

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