На Одесщине подростки избили мужчину за сделанное замечание: пострадавший умер в больнице

Происшествия

В городе Измаиле, на юге Одесской области, подросток нанес смертельный удар в голову мужчине, сделавшему замечание за шумное поведение.

Как выяснилось, «герой» таковым вовсе не является, а действовал так, поскольку имел мощное прикрытие. Как рассказали очевидцы, группа юношей, которые вели себя агрессивно шумно — кричали, нецензурно выражались во дворе возле детской площадки по проспекту Мира — напали на мужчину, сделавшего им замечание.

«Часов в десять вечера жители этих домов увидели лежащего мужчину, который хрипел и был без сознания. Скорую и милицию к тому времени уже вызвали девушки, которые видели с балкона дома, как все происходило. Все разворачивалось довольно быстро. Подростки окружили его и один, стоявший к нему лицом, ударил мужчину в голову. Тот упал и уже не поднялся. Затем кто-то крикнул: „Ты что его убил?!“. И все они, в одно мгновение, выбежали со двора в разные стороны…», — рассказала измаильчанка в соцсети.

После госпитализации выяснилось, что мужчине 48 лет. Жил он по соседству. По словам соседей, человек он безобидный, не пьяница. Медикам спасти его не удалось — умер в больнице на следующие сутки.

В полиции данное ЧП подтвердили, добавив, что по факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

«На сегодняшний день установлена эта группа подростков в возрасте 14−16 лет. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства и причины конфликта», — сообщили в полиции.

Еще уточнили, что, со слов местных жителей, данная компания подростков часто появлялась во дворе жилого дома, вызывающе себя вела, на замечания не реагировала.

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