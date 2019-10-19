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На Одесщине подростки избили мужчину за сделанное замечание: пострадавший умер в больнице
В городе Измаиле, на юге Одесской области, подросток нанес смертельный удар в голову мужчине, сделавшему замечание за шумное поведение.
Как выяснилось, «герой» таковым вовсе не является, а действовал так, поскольку имел мощное прикрытие. Как рассказали очевидцы, группа юношей, которые вели себя агрессивно шумно — кричали, нецензурно выражались во дворе возле детской площадки по проспекту Мира — напали на мужчину, сделавшего им замечание.
«Часов в десять вечера жители этих домов увидели лежащего мужчину, который хрипел и был без сознания. Скорую и милицию к тому времени уже вызвали девушки, которые видели с балкона дома, как все происходило. Все разворачивалось довольно быстро. Подростки окружили его и один, стоявший к нему лицом, ударил мужчину в голову. Тот упал и уже не поднялся. Затем кто-то крикнул: „Ты что его убил?!“. И все они, в одно мгновение, выбежали со двора в разные стороны…», — рассказала измаильчанка в соцсети.
После госпитализации выяснилось, что мужчине 48 лет. Жил он по соседству. По словам соседей, человек он безобидный, не пьяница. Медикам спасти его не удалось — умер в больнице на следующие сутки.
В полиции данное ЧП подтвердили, добавив, что по факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
«На сегодняшний день установлена эта группа подростков в возрасте 14−16 лет. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства и причины конфликта», — сообщили в полиции.
Еще уточнили, что, со слов местных жителей, данная компания подростков часто появлялась во дворе жилого дома, вызывающе себя вела, на замечания не реагировала.
Как писали «ФАКТЫ», недавно под Одессой ради забавы 12-летние дети убили бездомного.
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