Украина

Это будет небыстро: эксперт рассказал, когда в Одессу придут возвращенные Россией украинские корабли (фото)

Малые бронированные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», захваченные РФ год назад в районе Керченского пролива и переданные сегодня украинской стороне (в нейтральных водах), следуют от мыса Меганом в порт Одессы.

Сейчас в сети идет весьма оживленное обсуждение относительно времени прибытия буксируемого каравана в Одессу. Как отмечает эксперт, руководитель проекта в Институте черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, это может произойти не ранее ближайшей среды, 20 ноября.

«Примерно в 13:40 (по киевскому времени) 18.11.2019 буксиры отправились в обратном направлении, скорость — около 7 узлов (и больше не будет). Расстояние до Одессы — около 300 миль, следовательно, 300:7 = 42,8 часа, почти двое суток. Погода вдоль Южного берега Крымского полуострова: температура воздуха 12−13 градусов тепла, ветер — 4−6 м в секунду, высота волн — 0,4−0,6 м. Завтра примерно такой же прогноз, ветер на подходе к Одессе с порывами до 9 м в секунду», — делится специалист своими рассуждениями и расчетами.

Он отмечает, что, следуя такому течению событий, расчетное время прибытия в Одессу — примерно 08:00 в среду. Это при относительно нормальных условиях.

«Подчеркиваю, это море и могут быть всякие неожиданности (например, шторм или буксирный трос оборвался, что случается часто). Или вдруг окажется, что заклятые друзья и партнеры дырку в днище сделали, которая выявится позже», — отмечает эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России уже отчитались о передаче захваченных возле Керченского пролива украинских кораблей.

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