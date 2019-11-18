- 17:45 «Пассажиры молча вцепились в кресла»: в сети рассказали об экстремальной посадке в Харькове самолета с туристами из Шарм-эль-Шейха
- 17:31 "Террористам тут не место": в России тысячи людей с флагами Украины вышли на протест против бывшего главаря "ДНР"
- 17:23 Задержанного экс-руководителя «Укрэксимбанка» освободили в зале суда: что произошло
- 17:20 Аналитик рассказал, чем угрожает «тайная встреча» Ермака с американским лоббистом
- 17:03 "Люблю потроллить": Шепелев ответил на выпад Кудрявцевой
- 17:01 В Черниговской области аферист под видом сотрудника СБУ собирал с бизнесменов деньги "на АТО"
- 16:53 ОБСЕ вынесла приговор парламентским выборам в Беларуси
- 16:51 Резала кассира ножом: в Киеве приговорили налетчицу, напавшую на пункт обмена валют
- 16:48 Бабушка троих внуков преодолела юношеские комплексы, накачав бицепсы обхватом более 43 сантиметров
- 16:40 В Киеве трамваи и троллейбусы снова изменят график движения из-за ремонта
- 16:35 Под Киевом поймали уникального вора, специализировавшегося на кражах элитных наручных часов в фитнес-клубах
- 16:31 Это будет небыстро: эксперт рассказал, когда в Одессу придут возвращенные Россией украинские корабли
Это будет небыстро: эксперт рассказал, когда в Одессу придут возвращенные Россией украинские корабли (фото)
Малые бронированные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», захваченные РФ год назад в районе Керченского пролива и переданные сегодня украинской стороне (в нейтральных водах), следуют от мыса Меганом в порт Одессы.
Сейчас в сети идет весьма оживленное обсуждение относительно времени прибытия буксируемого каравана в Одессу. Как отмечает эксперт, руководитель проекта в Институте черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, это может произойти не ранее ближайшей среды, 20 ноября.
«Примерно в 13:40 (по киевскому времени)
Он отмечает, что, следуя такому течению событий, расчетное время прибытия в Одессу — примерно 08:00 в среду. Это при относительно нормальных условиях.
Читайте также: Появились новые фото и видео с кораблями, которые Россия возвращает Украине
«Подчеркиваю, это море и могут быть всякие неожиданности (например, шторм или буксирный трос оборвался, что случается часто). Или вдруг окажется, что заклятые друзья и партнеры дырку в днище сделали, которая выявится позже», — отмечает эксперт.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России уже отчитались о передаче захваченных возле Керченского пролива украинских кораблей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Слезы Анны Ризатдиновой и шок Дмитрия Дикусара: подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.