В Киеве трамваи и троллейбусы снова изменят график движения из-за ремонта

Украина

На столичной улице Миропольской несколько ночей подряд с 19 по 22 ноября будут ремонтировать контактную сеть, поэтому «Киевпасстранс» организовал работу трамваев №№ 28 и 33К по сокращенному графику. Так, трамвай № 28 отправится в последний рейс по собственному маршруту от улицы Милославской в 23:42, 23:53, от станции метро «Лесная» — в 22:53 и 23:04; трамвай № 33К — от улицы Сержа Лифаря (А.Сабурова) — в 23:47, 00:02, от улицы П. Усенко — в 23:08, 23:22. С 00:30 трамвай № 33К будет курсировать от улицы П. Усенко до станции метро «Лесная». В 04:45 будет восстановлено обычное движение транспорта.

А из-за ремонта колеи на улице Добрынинской в ночь на 19−22 ноября сократится график движения трамвая № 16: последние рейсы по привычной схеме планируются от Контрактовой площади в 22:25, 22:44, от станции метро «Героев Днепра» — в 22:00, 22:25. С 23:50 до 05:50 трамвай проследует от Контрактовой до площади Т. Шевченко.

В ночь на 19 ноября (с 00:20 до 05:20) изменения в движении троллейбусов №№ 93Н, 94Н связаны с ремонтом сети на бульваре Шевченко. Транспорт проследует до «Южного» ж/д вокзала:

— № 93Н — от улицы Чернобыльской;

— № 94Н — от проспекта Л. Курбаса.

Напомним, что в столице из-за реконструкции трамвайных путей на улице Алматинской (Дарница) временно приостановлено движение трамваев №№ 23, 32, 33.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об ограничении движения на одной из центральных улиц Киева, что обусловлено дорожным ремонтом, который продлится до 20 ноября.

Тем временем в столице продолжается обновление улицы Пушкинской: приводят в порядок участок от бульвара Шевченко до улицы Хмельницкого, а в следующем году отремонтируют участок в границах улицы Льва Толстого и бульвара Тараса Шевченко. Недавно на пешеходных переходах (на пересечении с улицей Прорезной) смонтировали двухметровые LED-линии, сигнализирующие пешеходам о фазах светофора (подобная технология используется в Германии, Нидерландах). На днях вдоль улицы установили ограждение для машин, которое одновременно служит и велопарковкой.

Напомним, что до конца года из-за ремонта закрыли улицу Покровскую в центре города (ведутся работы от Андреевского спуска до переулка Зелинского, объезд осуществляется по улице Сагайдачного), а также пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко (Соломенский район).

А в рамках реконструкции скоростного трамвая на Михайловскую Борщаговку на пешеходном переходе по улице В. Покотило обустраивают современный повышенный пешеходный переход (машины здесь вынуждены притормозить и пропустить пешеходов). Чтобы создать условия для более комфортного передвижения людей (в том числе с инвалидностью), кроме яркой окраски, переход снабдят световой сигнализацией, сигнализирующей о прибытии трамвая (она уже частично подключена к станции «Гната Юры»).

«ФАКТЫ» уже писали, что с 7 ноября въезд в Киеве грузовых автомобилей в утренние и вечерние часы пик ограничен. Это касается грузовиков с разрешенной массой более 4,5 тонны, которым закрыт въезд с 07:00 до 10:00 и вечером — с 17:00 до 20:00. Пока ограничение введут со стороны Житомира, а впоследствии — и на других направлениях. Фуры должны парковаться на подъездах к столице.



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