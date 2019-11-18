Мир

48-летняя жительница канадской провинции Онтарио Робин Хиллс в юности была очень застенчивой. Чтобы преодолеть свои комплексы, Робин занялась бодибилдингом. Она тренировалась по шесть раз в неделю. И накачала себе бицепсы обхватом более, чем в 43 сантиметра. При этом, как сообщает Daily Mail, Робин родила двоих детей. И получила работу тюремного надзирателя.

Мать 23-летней Кэйли и 21-летней Кортни, и бабушка троих внуков в возрасте от года до трех лет, до сих пор принимает участие в соревнованиях, занимая призовые места. Дочери и внуки приходят болеть за нее. Женщина утверждает, что бодибилдинг помог ей развить уверенность в себе. И ей очень нравится ее тело. Хиллс говорит, что редко слышит негативные комментарии в свой адрес — как в соцсетях, так и в реальной жизни. Она надеется быть примером для других мам и бабушек, а также для молодых девушек, которых призывает делать то, что им нравится, и не обращать внимания на чужое мнение.





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