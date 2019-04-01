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«Барби-Шварценеггер»: культуристка из Южной Кореи прославилась в сети (фото)

14:07 1 апреля 2019 138
Йон У Чжи
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Вслед за «Кинг-Конг Барби» из Китая в сети заговорили о ее коллеге из Южной Кореи. 34-летняя Йон У Чжи называют «Барби-Шварценеггер» или «Мускулистой Барби» из-за контраста между ее женственным привлекательным лицом и мощным накачанным телом.

Йон У Чжи ранее была хрупкой девушкой, у которой были приступы паники и социальная фобия. Для того, чтобы стать сильнее, 14 лет назад кореянка начала посещать спортзал недалеко от ее дома. Она говорит, что просто хотела перестать ощущать себя слабой, и поначалу помыслить не могла о том, что будет участвовать в соревнованиях. Со временем девушка вошла во вкус и решилась показать себя на сцене. В первом же конкурсе начинающая бодибилдерша одержала победу, что придало ей еще больше уверенности в себе. В 2013 году она выиграла конкурс любителей-бодибилдеров Arnold Classic Europe Amateur. А спустя еще два года стала профессиональной культуристкой.

Пару лет назад Йон У Чжи начала завоевывать соцсети, выкладывая свои эффектные снимки. Сейчас у нее около 140 тысяч подписчиков в Instagram. Она также неоднократно появлялась в телепередачах у себя на родине.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пережившая две клинические смерти и четыре операции на сердце британка стала бодибилдером.

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