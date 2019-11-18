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Резала кассира ножом: в Киеве приговорили налетчицу, напавшую на пункт обмена валют
Женщину, которая пыталась ограбить в Киеве пункт обмена валют, приговорили к семи годам лишения свободы. Ранее сообщалось, что столица вошла в число лидеров по числу ограблений. Подробности уголовного дела сообщает Прокуратура Киева.
В сентябре 2017 года 26-летняя жительница Сум проникла в отделение пункта обмена валют на Оболони. Для маскировки она закрыла лицо медицинской маской и надела на голову капюшон. При ограблении женщина-кассир оказала сопротивление, и налетчица нанесла ей три ножевых ранения.
Преступница не смогла забрать деньги, так как они находились в сейфе в другом помещении, и скрылась.
Следствие установило, что в том же году налетчица ограбила пункт обмена валют в Сумах, где завладела 500 тысячами гривен.
Вынесен приговор: семь лет лишения свободы и конфискация имущества, кроме жилья.
Ранее сообщалось, что в Харькове полицейский промышлял грабежами.
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