Происшествия

Резала кассира ножом: в Киеве приговорили налетчицу, напавшую на пункт обмена валют

Женщину, которая пыталась ограбить в Киеве пункт обмена валют, приговорили к семи годам лишения свободы. Ранее сообщалось, что столица вошла в число лидеров по числу ограблений. Подробности уголовного дела сообщает Прокуратура Киева.

В сентябре 2017 года 26-летняя жительница Сум проникла в отделение пункта обмена валют на Оболони. Для маскировки она закрыла лицо медицинской маской и надела на голову капюшон. При ограблении женщина-кассир оказала сопротивление, и налетчица нанесла ей три ножевых ранения.

Преступница не смогла забрать деньги, так как они находились в сейфе в другом помещении, и скрылась.

Следствие установило, что в том же году налетчица ограбила пункт обмена валют в Сумах, где завладела 500 тысячами гривен.

Вынесен приговор: семь лет лишения свободы и конфискация имущества, кроме жилья.

Ранее сообщалось, что в Харькове полицейский промышлял грабежами.

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