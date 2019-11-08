Киев, Одесса и Днепр: названы регионы — лидеры по количеству ограблений

Общество и люди

Экс-глава Нацполиции, а ныне советник министра внутренних дел Сергей Князев опубликовал на своей странице в Facebook статистику ситуации с безопасностью в регионах Украины. Напомним, недавно в Беляевском районе Одесской области группа вооруженных людей ограбила жителей Полтавы: налетчики забрали все их вещи, уделив особое внимание рюкзакам с 12 миллионами.

«В расчете количества совершенных преступлений на 100 тысяч населения меньше грабежей наблюдается в Тернопольской (10), Ивано-Франковской (8), Черновицкой (5) областях», — пишет он. А вот лидерами в неутешительном перечне наиболее опасных являются: Киев (57), Днепропетровская (46) и Одесская (40) области.

Парадокс низкого уровня преступности в прифронтовых Донецкой и Луганской областях объясняется, по мнению Сергея Князева, как многочисленным присутствием там полицейских, нацгвардийцев и военных, так и отсутствием данных о реальном количестве населения.

«Обнародована статистика о безопасности в европейских государствах по данным Eurostat: в расчете на 100 тысяч населения высокий уровень ограблений в этом году наблюдается в Бельгии (167), Франции (150), Испании (144), Великобритании (132). Самый низкий — в Эстонии и Чехии (по 15), Кипре (14), Словении (12), Словакии и Венгрии (по 9). Решил показать обществу украинские реалии. Так, в 2017 году в расчете на 100 тыс. Населения у нас совершено 42 ограбления. В 2018 этот показатель уменьшился до 32, а по состоянию 10 месяцев 2019 составляет 23 заявления. Следовательно, по сравнению с европейскими странами Украина в „сфере безопасности цепочке“ находится рядом с такими странами как Латвия (31), Дания (36), Литва (38), Греция (40), Мальта (44), Ирландия (46), Нидерланды и Германия (по 47)», — отметил Сергей Князев.

Публикация советника министра получает немало критических комментариев. Пользователи соцсетей настаивают на том, что сводки с низкими цифрами преступности, которые можно сравнить с европейскими странами, это не результат надлежащего обеспечения безопасности полицией, а просто отказ правоохранителей регистрировать и расследовать преступления.

Ранее в селе Любимовка Киевской области неизвестные ограбили дачный дом, принадлежащий мужу главы Верховного Суда Валентины Данишевской. Грабители проникли в частный дом через окно и забрали из сейфа более 40 тысяч долларов.

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