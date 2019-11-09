Происшествия

В Харькове полицейский по ночам "подрабатывал" грабежами

В Харькове сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со своим знакомым избил человека и отобрал золотую цепочку и сумку с ценными вещами. Напомним, Харьков вошел в ТОП-3 самых опасных городов Украины в плане криминогенной обстановки.

Травмы потерпевшего оказались настолько значительными, что его пришлось экстренно госпитализировать.

Как сообщили в пресс-службе Управления Национальной полиции в Харьковской области, инцидент произошел в ночь на 9 ноября по улице Академика Барабашова.

Потерпевший сумел рассказать о случившемся патрульным, и те задержали бандитов недалеко от места преступления. При этом злоумышленники пытались избавиться от улик — выбросили обе цепочки.

К удивлению правоохранителей, одним из злоумышленников оказался их коллега — 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Материалы уголовного производства направлены в территориальное управление Государственного бюро расследований. Кроме того, начальник ГУНП в Харьковской области назначил служебное расследование.

Напомним, в Одессе сообщили о подозрении двум патрульным полицейским, которые силой выбивали показания у задержанного. А перед этим там же задержали гражданина одной из стран Закавказья, который грабил в центре города иностранцев под видом полицейского



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