Аналитик рассказал, чем угрожает «тайная встреча» Ермака с американским лоббистом

Украина

Тайные переговоры помощника президента Украины Андрея Ермака с американским лоббистом Брайаном Ланзой ведут к ухудшению имиджа страны, потере союзников и авторитета Зеленского на международной арене. Об этом заявил аналитик и политический обозреватель Тарас Семенюк на своей странице в Facebook.

«О скандальной встрече уже написали топовые отечественные и западные СМИ. По информации источников, во время переговоров с лоббистом помощник президента позиционировал себя как персону, которая принимает решения по вопросам внешней политики страны. Такая позиция — четкий сигнал иностранным партнерам, что в Украине существует сразу несколько центров принятия решений», — считает эксперт.

Это, по его мнению, создает для Украины угрозу потерять союзников и приведет к ухудшению международного имиджа страны. Особенно в контексте двусторонних отношений с США, где Украина и так стремительно теряет позиции.

«В связи с недавним скандалом в отставку подали спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, министр энергетики США Джеймс Перри, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, которых принято считать „друзьями Украины“ в Штатах. По сути, теперь на Трампа имеют влияние люди, которые настроены к нашей стране негативно. Такое же мнение они формируют и у американского президента», — отметил политолог.

Кроме того, «теневые» и «секретные» договоренности подрывают доверие к официальным дипломатическим каналам. По словам эксперта, иностранные партнеры понимают, что через неофициальные связи можно договориться о более выгодных условиях. Также «тайные встречи» с американскими лоббистами создают негативный образ президента Украины.

«Тайные переговоры» бьют по авторитету Зеленского и формируют образ слабого лидера, не способного выстроить сильную официальную линию. К тому же тайные переговоры — лишний повод скомпрометировать президента и страну. Что, собственно, уже и происходит с Украиной", — подчеркнул Семенюк.

Он также отметил, что сейчас администрация Трампа считает Украину одной из самых коррумпированных стран в мире и в последнее время очень активно транслирует этот месседж через подконтрольные СМИ.

«Причина такого обострения — безграмотные действия Ермака в должности помощника президента по вопросам внешней политики. Дело в том, что Ермак выступает переговорщиком как с представителями США, так и с представителями РФ. Уже имея опыт „теневых сделок“ с Ермаком, американцы считают, что подобные „договоренности“ у него есть и с российской стороной», — написал политолог.

По его словам, традиционно за различные дипломатические векторы отвечают отдельные дипломаты, что позволяет президенту получать объективные данные и принимать взвешенные внешнеполитические решения.

«В нашем же случае Ермак становится единственным источником информации для Зеленского. И она может быть намеренно искажена, учитывая вовлеченность, ангажированность и личные интересы Ермака. Подобные действия формируют имидж нашей страны как ненадежного партнера, с которым можно не считаться, а также втягивают нас во внутриполитическую борьбу в США», — подытожил Тарас Семенюк.

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