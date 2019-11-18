Здоровье и медицина

Где в Киеве до 22 ноября можно бесплатно пройти обследование и проконсультироваться с врачом (адреса)

В Киеве на этой неделе, до 22 ноября включительно, в рамках проекта «Врач в вашем доме» можно проверить состояние здоровья, пройдя экспресс-диагностику, и получить консультации по неинфекционным болезням. На прошлой неделе обследование прошли 1 339 человека. У большинства людей оказался лишний вес, у половины — повышенное давление, у четвертой части проверенных — высокий уровень глюкозы в крови, а трети — повышенный холестерин. Также на прошлой неделе мультидисциплинарные бригады выезжали на дом к социально незащищенным гражданам, к немощным людям, которые не в состоянии самостоятельно добраться к специалистам за медпомощью (о том, как лучше питаться пожилым людям, читайте здесь).

В ходе бесплатной экспресс-диагностики медики могут проконсультировать и дать полезные рекомендации по ведению здорового образа жизни, контролю за весом, сохранению физической активности и поддержанию в норме уровня сахара, холестерина и давления. Кроме того, есть смысл посоветоваться с семейным врачом, как бороться с вредными привычками, нужны ли дополнительные обследования и как лечиться.

На этой неделе экспресс-диагностика организована в пунктах (как правило, часы работы с 11:00 до 14:00) по таким адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

19−22 ноября — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

19 ноября — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);

20 ноября — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

21 ноября — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

22 ноября — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

19 ноября — проспект Маяковского, 47;

20 ноября — 09:00—12:00 — улица Драйзера, 19 (холл), 11:00—14:00 — улица Шолом-Алейхема, 18;

21 ноября --проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

19 ноября — улицы Двинская, 19, амбулатория № 2, Миропольская, 1, аптека № 77, Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), 10:00—13:00 — бульвар Перова, 15, аптека № 79;

20 ноября -- улицы Новаторов, 4, амбулатория № 4, Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Г. Тычины), 14:00—16:00 — улица Пожарского, 8а, ЖЭО № 402;

21 ноября — Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улицы Новаторов, 4, амбулатория № 4, Миропольская, 13а, ЖЭО № 404;

22 ноября — улицы Новаторов, 4, амбулатория, № 4, Миропольская, 1 (аптека № 77);

Оболонский район

19 ноября — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55 «Фармация»;

20 ноября — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;

21 ноября — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

22 ноября — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты),

Печерский район

19 ноября — улица Подвысоцкого, 4а;

20, 22 ноября — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;

21 ноября — улица Цитадельная, 5/9 (управление соцзащиты);

Подольский район

19 ноября — улицы Кирилловская, 107, амбулатория № 4, Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;

20 ноября — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

21 ноября — улицы Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатории №№ 3, 5;

22 ноября — улица Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

20 и 22 ноября — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97, 11:00—14:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

19 ноября — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), В. Гавела, 83а (территориальный центр социального обслуживания);

20 ноября — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;

21 ноября — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;

22 ноября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

19 ноября — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

20 ноября — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

21 октября — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3;

22 ноября — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1;

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Минздрав сделал неутешительные прогнозы насчет гриппа и информировали об адресах медучреждений в Киеве, где делают прививку от гриппа.

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