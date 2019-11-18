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Здоровье и медицина

«Крути колеса від цінового стресу»: где, когда, как?

8:30 19 ноября 2019 37
«Крути колеса від цінового стресу»: где, когда, как? (Р)

Планирование личного бюджета — это дело каждого. Нас раздражают непрошеные советы касательно удачных вложений. Однако есть рекомендации, которые несправедливо игнорировать.

Аптечные товары могут понадобиться каждому, поэтому выгоднее их покупать, пока действует акция, а не по обычной розничной цене. Так мы платим до 25% меньше, но остаемся с привычным списком покупок. Когда нам советуют посетить аптеку, пока действует акция «Крути колеса від цінового стресу"*, мы можем дешевле пополнить домашнюю аптечку, приобрести витамины и противовирусные средства перед поездкой в ​​командировку, купить малышу детское питание.



Вообще акция охватывает различные товары: средства гигиены, лекарства, медицинские изделия и диетические добавки. Можно спросить у провизора размер скидки на конкретную позицию, чтобы узнать, сколько сэкономим, и придумать, куда потратить лишние средства. Акцию проводят аптеки под брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка», «Аптека Шар@» и «Благодия».

Возможность сэкономить всегда своевременна. Но особенно ценной она становится перед отпуском и задолго до получения заработной платы. Акция «Крути колеса від цінового стресу» длится с 1 октября по 30 ноября текущего года. В течение двух месяцев каждый житель Украины может найти время на осуществление важных покупок. Если каждая свободная минута на вес золота, делайте предварительный заказ через аптечную справку по телефону: 5900.

Если в домашней аптечке находятся не все средства, которые могут понадобиться в ближайшее время, приобретите их в этом месяце. Снижение цен продолжается в роботизированных аптеках «Благодия», «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка», «Аптека Шар@» до 30 ноября включительно.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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