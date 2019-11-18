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Петербургский историк, расчленивший свою студентку-любовницу, попытался покончить с собой

19:34 18 ноября 2019 487
Петербургский профессор, расчленивший свою студентку-любовницу, попытался покончить с собой
Инф. «ФАКТОВ»

Доцент Санкт-Петербугского университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой. Напомним, он жаловался судьям на гайморит и болезнь сердца.

По данным российских Telegram-СМИ, это случилось на следственном эксперименте, когда с мужчины временно сняли наручники. Он попытался схватить кортик, который находился на столе. Тем не менее его успели остановить.

Напомним, что историка Олега Соколова арестовали после обнаружения в его рюкзаке отрубленных женских рук. В ночь на 9 ноября преподаватель пытался утопить улики в реке Мойки и чуть не утонул сам. Утром в его квартире нашли расчлененное тело Ещенко. Во время допроса Соколов признал вину.

СПбГУ уволил Соколова, а Лионский Институт социологических, экономических и политических наук с позором лишил его членства.

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