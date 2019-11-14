Историк Соколов застрелил аспирантку Ещенко во сне: появились новые подробности жуткого убийства

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В черепе убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко с помощью рентгена нашли четыре пули. Об этом пишет питерское издание «Фонтанка».

По итогам экспертизы стало известно, что смерть Ещенко наступила во сне, в два часа ночи 8 ноября. Пули выпущены из обреза мелкокалиберной винтовки. Первая пуля попала в висок. После каждого выстрела убийце необходимо было перезаряжать оружие.

Напомним, что историка Олега Соколова арестовали после обнаружения в его рюкзаке отрубленных женских рук. В ночь на 9 ноября преподаватель пытался утопить улики в реке Мойки и чуть не утонул сам. Утром в его квартире нашли расчленненое тело Анастасии Ещенко. Во время допроса Соколов признал вину и рассказал о купленном на черном рынке обрезе.

После этого СПбГУ уволило доцента Соколова. Лионский Институт социологических, экономических и политических наук с позором лишил историка членства. Российское военно-историческое общество тайно удалило Соколова из списка членов организации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время суда историк Олег Соколов устроил истерику в зале заседаний. В частности, он начал жаловался судьям на болезни: гайморит и болезнь сердца.

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