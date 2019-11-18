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Происшествия

Неизвестные сообщили о "заминировании" всех больниц и торговых центров Харькова

20:36 18 ноября 2019 120
Неизвестные сообщили о «заминировании» всех больниц и торговых центров Харькова
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове 18 ноября анонимные абоненты сообщили о минировании всех больниц, торговых центров, гостиниц, детских садов и даже жилых домов.

Как сообщили в городском управлении полиции, сообщение поступило на электронную почту. По всем указанным в сообщении адресам уже выехали взрывотехники.

Напомним, в Харькове уже фиксировали случаи массового минирования общественных помещений. Так, в апреле правоохранители получили сообщении о взрывчатке, заложенной на Южном железнодорожном вокзале, на территории двух заводов на проспекте Московском, заводе на улице Энергетической, торговом центре на проспекте Юбилейный, и супермаркета на улице Тракторостроителей 59/56.

Тогда в полиции установили, все сообщения о минировании поступали с временно оккупированных территории.

В тот же день в подразделения Нацполиции поступило 19 сообщений о ложном минировании объектов в Киеве, 6 — во Львове, 3 — в Одессе, 2 — Днепре и по одному в городах Волноваха Донецкой области и Новая Каховка Херсонской области.

Отметим, что в Киеве анонимы регулярно «минируют» станции метрополитена, в особенности расположенные в центре столицы.

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