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Неизвестные сообщили о "заминировании" всех больниц и торговых центров Харькова
В Харькове 18 ноября анонимные абоненты сообщили о минировании всех больниц, торговых центров, гостиниц, детских садов и даже жилых домов.
Как сообщили в городском управлении полиции, сообщение поступило на электронную почту. По всем указанным в сообщении адресам уже выехали взрывотехники.
Напомним, в Харькове уже фиксировали случаи массового минирования общественных помещений. Так, в апреле правоохранители получили сообщении о взрывчатке, заложенной на Южном железнодорожном вокзале, на территории двух заводов на проспекте Московском, заводе на улице Энергетической, торговом центре на проспекте Юбилейный, и супермаркета на улице Тракторостроителей 59/56.
Тогда в полиции установили, все сообщения о минировании поступали с временно оккупированных территории.
В тот же день в подразделения Нацполиции поступило 19 сообщений о ложном минировании объектов в Киеве, 6 — во Львове, 3 — в Одессе, 2 — Днепре и по одному в городах Волноваха Донецкой области и Новая Каховка Херсонской области.
Отметим, что в Киеве анонимы регулярно «минируют» станции метрополитена, в особенности расположенные в центре столицы.
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