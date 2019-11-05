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Украина

В Киеве закрыли центральные станции метро: что происходит

9:46 5 ноября 2019 524
Метро
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве закрыты станции «Майдан Незалежности» и «Дворец спорта» — в метрополитене сообщили об анонимном звонке о минировании подземки. Ранее в столице «минировали» станции «Крещатик» и «Театральная».

Также закрыты соответствующие пересадки на этих узловых станциях. «Проводится проверка. Об открытии станции сообщим сразу же после ее завершения», — отметили в метрополитене.

Есть подобные проблемы и в Одессе, где неизвестные сообщили о минировании двух госучреждений — областной госадминистрации и здания областного главка СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице неизвестные «заминировали» Хозяйственный суд, в котором планировалось рассмотрение иска олигарха Игоря Коломойского относительно незаконности передачи в госсобственность «ПриватБанка».

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