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В Киеве закрыли центральные станции метро: что происходит
В Киеве закрыты станции «Майдан Незалежности» и «Дворец спорта» — в метрополитене сообщили об анонимном звонке о минировании подземки. Ранее в столице «минировали» станции «Крещатик» и «Театральная».
Также закрыты соответствующие пересадки на этих узловых станциях. «Проводится проверка. Об открытии станции сообщим сразу же после ее завершения», — отметили в метрополитене.
Есть подобные проблемы и в Одессе, где неизвестные сообщили о минировании двух госучреждений — областной госадминистрации и здания областного главка СБУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице неизвестные «заминировали» Хозяйственный суд, в котором планировалось рассмотрение иска олигарха Игоря Коломойского относительно незаконности передачи в госсобственность «ПриватБанка».
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!