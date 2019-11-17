Происшествия

Сутки на Донбассе: в результате обстрелов боевиков погиб украинский военный

В субботу, 16 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский защитник. Об этом сообщили в штабе ООС.

По информации штаба, пророссийские боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, по позициям ВСУ работали вражеские снайперы.

Под огонь боевиков попали опорные пункты ООС в районе Старогнатовки, Гнутово, Невельского, Марьинки, Павлополя, Майорска, Луганского, Крымского, Новолуганского и Попасной.

Напомним, после разведения сил в Золотом и Петровском, в Кремле потребовали от Украины продолжать отведение войск на всей линии разграничения на Донбассе.

В украинском Генштабе заявили, что дальнейшие отходы армии не планируются из-за сложных погодных условий и невозможности подготовить новые позиции.

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