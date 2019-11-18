Спорт

Дания и Швейцария нашли третьего лишнего в группе: видеообзоры матчей отбора к Евро-2020

После матчей в понедельник, 18 ноября, уже известны 19 команд, пробившихся в финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2020 года, — Украина, Польша, Россия, Италия, Бельгия, Испания, Англия, Чехия, Франция, Турция, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Германия, Хорватия, Австрия, Португалия, Швейцария и Дания.

Еще одна путевка на Евро-2020 найдет своего обладателя по итогам вторничных матчей: в группе Е на второе место претендуют Венгрия, Уэльс и Словакия.

Напомним, что последние четыре счастливчика определятся в марте 2020-го по итогам поединков плей-офф Лиги наций.

Группа D

Ирландия — Дания — 1:1 (Догерти, 85 — Брейтвейт, 73).

Чемпионам Европы 1992 года датчанам достаточно было сыграть в Дублине вничью, чтобы пробиться на Евро-2020 напрямую, а не рассчитывать на успех в поединках плей-офф Лиги наций. Ирландию же, сыгравшую в первой встрече со скандинавами вничью в Копенгагене (1:1), устраивала только победа.

В итоге удача улыбнулась Дании, которая вместе со Швейцарией вышла из группы, а вот у ирландцев еще будет шанс в марте.

Ireland vs Denmarkhttps://goals2.estreamall.com

Гибралтар — Швейцария — 1:6 (Стайх, 74 — Иттен, 10, 84, Варгас, 50, Фасснахт, 57, Бенито, 75, Джака, 86).

Итоговое положение команд: 1. Швейцария — 17; 2. Дания — 16; 3. Ирландия — 13; 4. Грузия — 8; 5. Гибралтар — 0.

Группа F

Испания — Румыния — 5:0 (Руис, 8, Морено, 23, 43, Рус, 45+1, в свои ворота, Оярсабаль, 90+2).

По информации El Mundo Deportivo, бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике вскоре вновь возглавит команду. Как известно, знаменитый в прошлом футболист руководил экс-чемпионами мира и Европы в 2018—2019 годах, но покинул свой пост в связи с болезнью 9-летней дочери, которая скончалась в конце августа.

Отметим, что в финальный турнир Евро-2020 сборную Испании вывел бывший помощник Луиса Энрике Роберт Морено. Испанцы не проиграли в квалификации ни одного матча, одержав победы в восьми встречах и еще два поединка завершив вничью с общим счетом 31:5. Кстати, серия команды без поражений возросла до 11 игр.

Швеция — Фарерские острова — 3:0 (Андерссон, 29, Сванберг, 72, Гвидетти, 80).

Мальта — Норвегия — 1:2 (Фенек, 40 — Кинг, 7, Серлот, 62). На 67-й минуте норвежец Кинг не реализовал пенальти.

Итоговое положение команд: 1. Испания — 26; 2. Швеция — 21; 3. Норвегия — 17; 4. Румыния — 14; 5. Фарерские острова — 3; 6. Мальта — 3.

Группа J

Греция — Финляндия — 2:1 (Манталос, 47, Галанопулос, 70 — Пукки, 27).

Несмотря на успех в последнем поединке в Афинах, Греция стала единственным победителем чемпионата Европы, который не смог отобраться на Евро-2020.

Отметим, что форвард английского «Норвича» Пукки забил в отборочном цикле 10 (!) из 16 мячей сборной Финляндии, которая впервые в истории сыграет в финальной стадии крупного турнира.

Италия — Армения — 9:1 (Иммобиле, 8, 23, Дзаньоло, 9, 64, Барелла, 29, Романьоли, 72, Жоржиньо, 76, с пенальти, Орсолини, 78, Кьеза, 81 — Бабаян, 79).

Команда Италии стала единственной из 55 сборных, не потерявшей в отборочном цикле Евро-2020 ни одного очка. В игре с Арменией рекордная победная серия подопечных Роберто Манчини возросла до 11 матчей.

Кстати, армяне потерпели самое крупное поражение в своей истории: ранее их со счетом 7:0 в товарищеских поединках в январе и марте 1997 года били Чили и Грузия.

Что же касается итальянцев, выигравших все матчи в группе с общим счетом 37:4, то это самая крупная победа «Скуадры Адзурры» с 1948 года, когда на Олимпийских играх была разгромлена команда США (9:0), сообщает Gracenote live. Еще раньше итальянцы в товарищеской игре в 1920-м деклассировали Францию (9:0), а на Олимпиаде-1926 разбили Египет (11:3).

Лихтенштейн — Босния и Герцеговина — 0:3 (Чивич, 57, Ходжич, 64, 72).

Итоговое положение команд: 1. Италия — 30; 2. Финляндия — 18; 3. Греция — 14; 4. Босния и Герцеговина — 13; 5. Армения — 10; 6. Лихтенштейн — 2.

В понедельник, 18 ноября, на стадионе «Блюмфильд» в Тель-Авиве состоялся также товарищеский матч между сборными Аргентины и Уругвая, завершившийся вничью — 2:2 (Агуэро, 63, Месси, 90+2, с пенальти — Кавани, 34, Суарес, 68).

Кстати, Лионель Месси стал лишь вторым южноамериканским футболистом, забившим не менее 70 мячей за сборную. Первым это достижение покорилось легендарному Пеле, отличившемуся в составе команды Бразилии 77 раз.

В последний день отборочного турнира Евро-2020 во вторник, 19 ноября, сыграют: Нидерланды — Эстония, Германия — Северная Ирландия (группа С), Уэльс — Венгрия, Словакия — Азербайджан (группа Е), Польша — Словения, Латвия — Австрия, Северная Македония — Израиль (группа G), Бельгия — Кипр, Шотландия — Казахстан, Сан-Марино — Россия (группа I).

Напомним, финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Участие в турнире примут 24 сборные, которые будут разбиты на шесть групп по четыре команды. Жеребьевка группового этапа Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте (начало — в 19:00). Финальный матч турнира будет сыгран 12 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Фото Getty Images

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