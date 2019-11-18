Стала богаче на 600 млн долларов: самая молодая миллиардерша в мире выгодно продала свой бизнес

Шоу-бизнес

Младшая сестра Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, любящая иногда радовать фанатов стильными «обнаженными» фото, продала контрольный пакет акций своей компании Kylie Cosmetics франко-американскому производителю косметики Coty Inc. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что за 51 процент акций Дженнер получила 600 миллионов долларов. Coty будет отвечать за Kylie Cosmetics в целом, а Кайли Дженнер займется креативом и коммуникациями. После подтверждения сделки акции Coty на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) выросли на 2,6 процента.

Компания Kylie Cosmetics была создана в 2015 году, когда Дженнер была еще подростком. Первоначально Kylie Cosmetics продавала наборы из жидкой помады и карандаша для губ. Сейчас компания предлагает широкий набор продуктов от геля для бровей до скрабов для лица.

Первоначально Kylie Cosmetics реализовывала свою продукцию только через интернет, однако в 2018 году начала продавать ее и через ретейлера Ulta, состоящего из 1,1 тысячи магазинов.

Ранее в октябре Кайли Дженнер начала продажу своего мерча (официальная продукция с символикой музыкальных групп, знаменитостей, фильмов, компаний и так далее — прим. «Ленты.ру»). Девушка опубликовала серию снимков, демонстрирующих черные и белые худи с изображением ее лица в солнечном ободке и надписями Rise and Shine («Проснись и пой»).

В марте издание Forbes назвало младшую сестру Ким Кардашьян Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. 21-летняя девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом, она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале осень Кайли Дженнер показала свою пышную грудь, с трудом помещающуюся в бюстгальтер.

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