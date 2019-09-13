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Вот это бюст: Появились новые фото Кайли Дженнер для журнала Playboy
Появились новые снимки самой молодой в мире миллиардерши Кайли Дженнер для журнала Playboy. Ранее 22-летняя бизнес-леди презентовала одно свое фото с бойфрендом-рэпером Трэвисом Скоттом, где она предстает полностью голой. А теперь на странице Playboy в Instagram появились еще несколько соблазнительных фотографий — в том числе та, на которой самая младшая из сестер Кардашьян-Дженнер демонстрирует свою пышную грудь, с трудом помещающуюся в бюстгальтер.
В сопутствующем интервью Кайли также признается, что после рождения ее дочери Сторми секс стал гораздо лучше. Она также заявила, что быть матерью и быть при этом сексуальной вовсе не противоречит друг другу. «Материнство и сексуальность могут сосуществовать. Если ты принимаешь свою сексуальность, это не значит, что ты теряешь мораль», — заявила она.
Вопросы Кайли задавал Скотт. Он же был режиссером снимков, которые выполнила украинский фотограф Саша Самсонова.
Кайли стала второй из пяти сестер, чей снимок украсит обложку Playboy. Первой в 2007 году стала Ким Кардашьян.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что отец-трансгендер Кайли и Кендалл Дженнер высказался о своем мужском достоинстве: «Я его не отрезала, а отправила на пенсию».
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