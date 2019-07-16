Элегантная дама в шляпе без одежды: Кайли Дженнер порадовала фанатов стильным «обнаженными» фото

Шоу-бизнес

Американская модель и бизнесвумен, самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер порадовала поклонников откровенным снимком.

На нем полностью обнаженная модель сидит на бортике фонтана, прикрываясь только широкополой шляпой. Лодыжку Кайли украшает драгоценный браслет из белого золота.

Голый «look» она дополнила жёлтым лаком для ногтей и серебряным браслетом. Модель приняла позу, которая продемонстрировала все изгибы её тела в «чистом» виде. Кайли прикрыла грудь рукой и перекрестила длинные ноги, покрытые ровным бронзовым загаром.

«Акуна матата», — написала Кайли в Instagram.

Как известно, Кайли отдыхает на островах Теркос и Кайкос, которые расположены недалеко от Багамских островов.

Вместе с подругами Дженнер отправилась в поездку, чтобы отпраздновать запуск новой линии косметики собственного бренда Kylie Skin.

Однако столь откровенный снимок не стал оригинальным.

Ранее подобное фото разместила в Сети певица и телеведущая Наталья Бардо. Она отдыхала на греческом курорте и своей «шляпной» фотографией произвела настоящий фурор среди подписчиков. Головной убор с огромными полями, поза, положение рук, и даже жёлтый лак — всё в точности как у Кайли. Отличается лишь локация.

Совпадение это или нет — неизвестно. И есть ли другая фотография, с которой черпали вдохновение обе звезды — знают лишь они. Эффектность снимков от этого меньше не стала.

Смелость сестры оценили другие наследницы клана Кардашьян. Хлои признала Кайли королевой, опубликовав под снимком эмоджи трех корон. «Ладно-ладно-ладно, вот теперь я сражена», — написала она. Кендалл Дженнер оставила эмоджи медали, намекая на первенство Кайли за звание самой красивой сестры.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 июля американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный список 100 самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса в мире. Второе место в нем заняла Кайли Дженнер — американская звезда реалити-шоу, модель и бизнес-леди. Указывалось, что младшей из сестер Кардашьян-Дженнер 21 год. За год заработала 170 миллионов долларов.

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