Шоу-бизнес

Пользователи сети пришли в возмущение от публикации мужа Ксении Собчак Константина Богомолова, над свадьбой которого постебался Максим Виторган. Пользователи пришли к выводу, что режиссер, очевидно, решил замахнуться на славу неоднозначно трактуемого российского писателя Владимира Сорокина и его скандальный рассказ «Настя». Об этом пишет ресурс limon.

В частности, в своем Instagram режиссер разместил видео, в котором рассказал о том, что, наконец-то, спустя 18 лет поисков, появились люди, одобрившие его идею экранизации скандального рассказа Владимира Сорокина «Настя».

«Я мечтал сделать по нему [рассказу «Настя"] спектакль или снять фильм. Совсем скоро фильм «Настя» выйдет в свет. Он почти готов. С момента замысла до его реализации прошло почти 18 лет. За это время я обошел немало кинопродюсеров и театров, уговаривая их реализовать эту историю и везде получал отказ. Никто в эту историю не верил, не хотел к ней подключаться, но я тупо и упорно продолжал настаивать… пока, наконец, я не встретил человека, который поверил в эту идею», — рассказал Богомолов на камеру, подчеркнув, что если кто-то верит в какую-то идею, то обязательно найдется человек, который поможет в ее воплощении в жизнь.

Возмущение пользователей станет понятным, если вспомнить о том, что в написанном в 2000 году рассказ Владимира Сорокина «Настя» речь идет о девочке Насте Саблиной, которой 6 августа 1900 года исполнилось 16 лет.

В этот день она просыпается, умывается, гуляет по поместью, встречает своих родных, принимает драгоценности в подарок. Затем ее подводят к большой печи, раздевают, кладут на лопату, приковывают цепями, зажаривают до бронзовой корочки в печи, и подают к столу.

«Давайте есть, господа, пока Настя не остыла… На правах отца новоиспечённой я заказываю первый кусок: левую грудь! Павлушка! Неси бордо!» — говорит отец Насти, обращаясь к гостям.

После чего родители Насти потчуют собравшихся за праздничным столом пропеченным мясом дочери.

Впервые о подготовке к съемкам «Насти» муж телеведущей Ксении Собчак рассказал в 2016 году. После этого активистка Ирина Васина обратилась в полицию с требованием запретить распространение рассказа и привлечь Сорокина и Богомолова к ответственности из-за пропаганды каннибализма, а также за «унижение группы лиц по признаку отношения к религии православных христиан и по признаку отношения к национальности». Она предположила, что «такой экстравагантный режиссер может снять фильм с признаками экстремизма».

Тогда автор рассказа писатель Владимир Сорокин дал суровую отповедь инициаторам нападок, сравнив их с вымершими бронтозаврами, и выразил уверенность, что «Богомолов, человек смелый и одаренный, сделает хороший фильм».

Сам режиссер отказался комментировать претензии активистов, назвав их глупыми.

Многие пользователи сети, ознакомившиеся с рассказом Сорокина после публикации видео режиссера в Instagram, были шокированы нездоровым желанием Богомолова экранизировать именно это произведение.

«Какое же вы чудовище», — пишет katerate80.

«18 лет получал отказ! Ну, конечно же, резонно и совсем не зря! Прочитала содержание рассказа „Настя“! Просто ужас какой то! Как такое можно было сочинить? Вы хотите скандал… Нормы маловато было… Я не ханжа!!! Но креатив в этом случае зашкаливает! Вас общество не поймёт!!! Я не думаю, что этот фильм будет иметь успех. Возможно, люди будут просто уходить с сеансов, или вовсе не придут на этот фильм!!!» — негодует not_available_e.a.

«Все ваши „великие“ идеи попахивают какой-то мертвечиной. Вас эта тема так привлекает? Вы считаете, что „Настю“ писал психически здоровый человек и так жаждете поставить это шизофреническое „творение“? Наверное, закончится тем, что вы кого-нибудь в реальности сожрёте… Надеюсь, вас освистают и с позором выкинут наконец из театра. Вы бездарны, неужели сами не понимаете этого?» — подчеркивает lakimo7777.

«Когда любое дерьмо называют искусством- это уже болезнь! Это про твои постановки. Больной человек никогда не признает, что он болен. Надеюсь все лайкеры и жополизы этой страницы так и останутся подписчиками этой страницы, ибо лучших поклонников ты не заслужил», — заявляет astolvio.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», свадьба Богомолова и Собчак, возможно, тоже проходила под влиянием «идей» режиссера: «свадебное мероприятие» состоялось в пятницу, 13-го. Собчак и Богомолов сначала расписались в загсе, после чего отправились в храм, чтобы обвенчаться. Пара уехала из загса на настоящем катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Это вызвало большой резонанс среди наблюдателей, ведь пока возлюбленные ехали на автомобиле по Садовому кольцу, задняя дверь была открыта, и можно было наблюдать, как новобрачные мирно лежат прямо на месте гроба.

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