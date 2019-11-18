Даже не живут вместе: открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова

Шоу-бизнес

Эпатажная российская телеведущая Ксения Собчак, которой давний «друг» Никита Михалков недавно устроил публичную порку, на самом деле не живет вместе со своим нынешним мужем. Несмотря на то, что свадьба телеведущей и режиссера состоялась два месяца назад, супруги до сих пор не съехались, пишет «7 дней» со ссылкой на КП.

Издание отмечает, что телеведущая каждый день отправляется вечером в свой дом на Рублевке, где ее ждет сын Платон, а ее законный супруг ночует в съемной квартире в центре столицы, поближе к работе. Все это, по мнению поклонников, указывает на то, что Ксения и Константин существуют в так называемом гостевом браке и ездят друг к другу в гости.

При этом часть друзей пары считают, что вина на таких странных отношениях лежит на матери Ксении Собчак — Людмиле Нарусовой, которой не пришелся ко двору московский режиссер — они виделись всего лишь пару раз, но не смогли найти общего языка.

К тому же Нарусова была не в восторге от эпатажной свадьбы возлюбленных, которая, к слову, шокировала не только родительницу Ксении, но и всю общественность.

Как известно, «свадебное мероприятие» состоялось в пятницу, 13-го. Собчак и Богомолов сначала расписались в загсе, после чего отправились в храм, чтобы обвенчаться. Пара уехала из загса на настоящем катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Это вызвало большой резонанс среди наблюдателей, ведь пока возлюбленные ехали на автомобиле по Садовому кольцу, задняя дверь была открыта, и можно было наблюдать, как новобрачные мирно лежат прямо на месте гроба. Не меньше возмущения вызвали и эротические танцы невесты во время застолья.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Константин Богомолов написал гневную отповедь всем хейтерам, в которой «оправдался» за венчание с Собчак, описав возвышенными словами свои чувства.

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